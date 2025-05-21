Москва намерена создать свою систему спутникового интернета по аналогии с американским Starlink Илона Маска. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны-агрессорки.

Россия скопирует систему Starlink

Как рассказал гендиректор российской аэрокосмической компании "Бюро 1440" Дмитрий Баканов, проект под названием "Рассвет" предполагает создание сети спутников на низкой околоземной орбите, которая обеспечит территорию РФ доступом в интернет на высокой скорости.

Кроме того, новая система, как надеются в Москве, позволит повысить точность российской навигационной системы ГЛОНАСС. К примеру, заявляется, что точность определения координат для беспилотников возрастет до 2,5 м.

Пока этот проект находится в стадии обсуждения. В частности, программу "Рассвет" решили включить в новый национальный проект по освоению космоса, куда также вошла инициатива в области ядерной энергетики — "Космический атом".

Starlink, который россияне хотят скопировать для себя, представляет собой достаточно сложную и очень дорогую систему. При правильной реализации система может обеспечить высокоскоростным интернетом пользователей в тех районах, где нет кабельного или качественного мобильного интернета.

В отличие от большинства спутников, находящихся на геостационарной орбите на высоте 35786 км, спутники Starlink расположены на высоте всего около 550 км. По состоянию на 2025 год Starlink насчитывает более 5000 спутников, обеспечивая покрытие большей части планеты.

В 2018 году компания SpaceX оценила, что первоначальные расходы на проект Starlink будут составлять не менее 10 млрд долл. США. Однако в 2021 году Илон Маск заявил, что общие инвестиции могут достичь 20-30 млрд долл., учитывая расширение сети и обслуживания.