Королева Дании отрекается от престола после 52 лет правления — видео

Королева Дании Маргрете II в новогодней речи объявила, что отречется от престола 14 января. Ее преемником станет ее старший сын, кронпринц Фредерик.

Королева Дании Маргрете II отрекается от престола

83-летняя королева, взошедшая на престол в 1972 году, сделала соответствующее заявление в прямом эфире во время своей традиционной новогодней речи.

В феврале 2023 г. она перенесла успешную операцию на спине.

Операция, естественно, породила размышления о будущем — не пора ли оставить ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца – я уйду в отставку с поста королевы Дании. Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику, – сказала она. Поделиться

BREAKING: Denmark's Queen Margrethe II has announced she will abdicate on January 14th after 52 years on the throne. The Queen delivered the surprise decision during a live TV new year address.pic.twitter.com/s2E8iZ8lau — Cameron Walker (@CameronDLWalker) December 31, 2023

Маргрете II стала европейским монархом, дольше всего находившимся на престоле после смерти британской королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен поблагодарила королеву за ее долговечную преданность долгу.

До сих пор трудно понять, что пора для смены престола, — сказала Фредериксен в заявлении, добавив, что многие датчане никогда не знали другого монарха. Поделиться

Reuters пишет, что Маргрете на протяжении всей жизни пользовалась широкой поддержкой датчан, любящих ее тактичную и одновременно творческую личность.

В Дании официальные власти принадлежит выборному парламенту и его правительству. Ожидается, что монарх будет придерживаться выше партийной политики, представляя нацию с традиционными обязанностями, начиная от государственных визитов до празднования национального дня.