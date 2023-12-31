Королева Дании отрекается от престола после 52 лет правления — видео

Королева Дании Маргрете II в новогодней речи объявила, что отречется от престола 14 января. Ее преемником станет ее старший сын, кронпринц Фредерик.
Королева Дании Маргрете II отрекается от престола
83-летняя королева, взошедшая на престол в 1972 году, сделала соответствующее заявление в прямом эфире во время своей традиционной новогодней речи.
В феврале 2023 г. она перенесла успешную операцию на спине.
Маргрете II стала европейским монархом, дольше всего находившимся на престоле после смерти британской королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен поблагодарила королеву за ее долговечную преданность долгу.
Reuters пишет, что Маргрете на протяжении всей жизни пользовалась широкой поддержкой датчан, любящих ее тактичную и одновременно творческую личность.
В Дании официальные власти принадлежит выборному парламенту и его правительству. Ожидается, что монарх будет придерживаться выше партийной политики, представляя нацию с традиционными обязанностями, начиная от государственных визитов до празднования национального дня.
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