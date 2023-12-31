Королева Дании отрекается от престола после 52 лет правления — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Королева Дании отрекается от престола после 52 лет правления — видео

Маргрете II
Читати українською
Источник:  Reuters

Королева Дании Маргрете II в новогодней речи объявила, что отречется от престола 14 января. Ее преемником станет ее старший сын, кронпринц Фредерик.

Королева Дании Маргрете II отрекается от престола

83-летняя королева, взошедшая на престол в 1972 году, сделала соответствующее заявление в прямом эфире во время своей традиционной новогодней речи.

В феврале 2023 г. она перенесла успешную операцию на спине.

Операция, естественно, породила размышления о будущем — не пора ли оставить ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца – я уйду в отставку с поста королевы Дании. Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику, – сказала она.

Маргрете II стала европейским монархом, дольше всего находившимся на престоле после смерти британской королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен поблагодарила королеву за ее долговечную преданность долгу.

До сих пор трудно понять, что пора для смены престола, — сказала Фредериксен в заявлении, добавив, что многие датчане никогда не знали другого монарха.

Reuters пишет, что Маргрете на протяжении всей жизни пользовалась широкой поддержкой датчан, любящих ее тактичную и одновременно творческую личность.

В Дании официальные власти принадлежит выборному парламенту и его правительству. Ожидается, что монарх будет придерживаться выше партийной политики, представляя нацию с традиционными обязанностями, начиная от государственных визитов до празднования национального дня.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Король Чарльз ІІІ впервые обратился к британцам после смерти Елизаветы II
Король Чарльз ІІІ впервые обратился к британцам после смерти Елизаветы II
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Королевская семья Британии показала рождественские открытки в этом году – фото
Королевская семья Британии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.