Королева Данії зрікається престолу після 52 років правління — відео

Королева Данії Маргрете II у новорічній промові оголосила, що зречеться престолу 14 січня. Її наступником стане її старший син, кронпринц Фредерік.

Королева Данії Маргрете II зрікається престолу

83-річна королева, яка зійшла на престол у 1972 році зробила відповідну заяву в прямому ефірі під час своєї традиційної новорічної промови.

У лютому 2023 року вона перенесла успішну операцію на спині.

Операція, природно, породила роздуми про майбутнє — чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню. Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька – я піду у відставку з поста королеви Данії. Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку, - сказала вона. Поширити

BREAKING: Denmark's Queen Margrethe II has announced she will abdicate on January 14th after 52 years on the throne. The Queen delivered the surprise decision during a live TV new year address.pic.twitter.com/s2E8iZ8lau — Cameron Walker (@CameronDLWalker) December 31, 2023

Маргрете II стала європейським монархом, який найдовше перебував на престолі після смерті британської королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен подякувала королеві за її довговічну відданість обов'язку.

Досі важко зрозуміти, що настав час для зміни престолу, — сказала Фредеріксен у заяві, додавши, що багато датчан ніколи не знали іншого монарха. Поширити

Reuters пише, що Маргрете протягом усього життя користувалася широкою підтримкою данців, які люблять її тактовну та водночас творчу особистість.

У Данії офіційна влада належить виборному парламенту та його уряду. Очікується, що монарх буде триматися вище партійної політики, представляючи націю з традиційними обов’язками, починаючи від державних візитів до святкування національного дня.