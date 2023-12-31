Королева Данії зрікається престолу після 52 років правління — відео

Королева Данії Маргрете II у новорічній промові оголосила, що зречеться престолу 14 січня. Її наступником стане її старший син, кронпринц Фредерік.
Королева Данії Маргрете II зрікається престолу
83-річна королева, яка зійшла на престол у 1972 році зробила відповідну заяву в прямому ефірі під час своєї традиційної новорічної промови.
У лютому 2023 року вона перенесла успішну операцію на спині.
Маргрете II стала європейським монархом, який найдовше перебував на престолі після смерті британської королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен подякувала королеві за її довговічну відданість обов'язку.
Reuters пише, що Маргрете протягом усього життя користувалася широкою підтримкою данців, які люблять її тактовну та водночас творчу особистість.
У Данії офіційна влада належить виборному парламенту та його уряду. Очікується, що монарх буде триматися вище партійної політики, представляючи націю з традиційними обов’язками, починаючи від державних візитів до святкування національного дня.
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