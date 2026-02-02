Космическая загадка. Ученые нашли удивительную планету-лимон

Космический телескоп NASA "Джеймс Вебб" (JWST) обнаружил газовый гигант размером с Юпитер, имеющий форму лимона, вращающийся вокруг мертвой звезды и обладающий настолько удивительным химическим составом, что астрономы признаются: они не имеют представления, как этот мир мог появиться.

Ученые нашли удивительную планету-лимон

Планета, получившая название PSR J2322-2650b, находится в 750 световых годах от Земли. Это единственный из 6000 известных газовых гигантов, вращающийся вокруг пульсара (нейтронной звезды) — надплотного ядра мертвой звезды, сжатого до размеров города.

Планета находится экстремально близко к своей звезде — всего в 1,6 млн км (для сравнения, Земля удалена от Солнца на 150 млн км). Из-за этого год здесь длится всего 7,8 часа, а ужасная гравитация пульсара буквально растягивает планету, придавая ей сплюснутую форму, напоминающую лимон.

Такая близость создает адские условия: планета постоянно бомбится гамма-лучами, а перепад температур на ней колоссальный — от 650°C ночью до 2030°C днем.

Настоящим шоком для учёных стал химический состав.

Это новый тип планетарной атмосферы, который никогда раньше никто не видел. Вместо привычных молекул воды, метана или углекислого газа мы увидели чистый молекулярный углерод, говорит соавтор исследования доктор Майкл Чжан из Чикагского университета.

В верхних слоях раскаленной атмосферы дрейфуют облака из сажи, а в недрах планеты углерод под огромным давлением, вероятно, превращается в алмазы.

Доктор Питер Гао из Института Карнеги вспоминает момент получения данных из телескопа: "Наша общая реакция была: "Что это, черт возьми, такое?". Это кардинально отличается от всего, что мы ожидали".

Существование PSR J2322-2650b нарушает все известные модели формирования планет. При столь высоких температурах углерод должен связываться с другими атомами, но здесь он доминирует в чистом виде, что свидетельствует о полном отсутствии кислорода и азота. Планета не могла сформироваться как обычный газовый гигант из-за странного состава.

Она не могла образоваться из остатков звезды, поскольку ядерные реакции не создают чистый углерод. "Похоже, этот объект исключает любой известный механизм формирования", — признает доктор Чжан.

Лучшая на сегодняшний день теория утверждает, что углерод и кислород могли кристаллизоваться внутри планеты по мере ее охлаждения, но даже это не объясняет, куда исчезли другие газы.