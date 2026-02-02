Космічна загадка. Науковці знайшли дивовижну планету-лимон

Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" (JWST) виявив газовий гігант розміром з Юпітер, який має форму лимона, обертається навколо мертвої зірки і володіє настільки дивним хімічним складом, що астрономи зізнаються: вони не мають уявлення, як цей світ міг з'явитися.
Головні тези:
- Планета-лимон PSR J2322–2650b є унікальним відкриттям NASA, оскільки має неймовірну форму та хімічний склад.
- Відстань планети від Землі становить 750 світлових років, і це єдиний з 6000 відомих газових гігантів, який обертається навколо пульсара.
Науковці знайшли дивовижну планету-лимон
Планета, яка отримала назву PSR J2322–2650b, знаходиться на відстані 750 світлових років від Землі. Це єдиний з 6000 відомих газових гігантів, який обертається навколо пульсара (нейтронної зорі) — надщільного ядра мертвої зірки, стиснутого до розмірів міста.
Планета знаходиться екстремально близько до своєї зірки — всього в 1,6 млн км (для порівняння, Земля віддалена від Сонця на 150 млн км). Через це рік тут триває всього 7,8 години, а жахлива гравітація пульсара буквально розтягує планету, надаючи їй сплюснуту форму, що нагадує лимон.
Така близькість створює пекельні умови: планета постійно бомбардується гамма-променями, а перепад температур на ній колосальний — від 650°C вночі до 2030°C вдень.
Справжнім шоком для вчених став хімічний склад.
У верхніх шарах розпеченої атмосфери дрейфують хмари з сажі, а в надрах планети вуглець під величезним тиском, ймовірно, перетворюється на алмази.
Доктор Пітер Гао з Інституту Карнегі згадує момент отримання даних з телескопа: "Наша загальна реакція була: "Що це, чорт забирай, таке?". Це кардинально відрізняється від усього, що ми очікували".
Існування PSR J2322–2650b порушує всі відомі моделі формування планет. При таких високих температурах вуглець повинен зв'язуватися з іншими атомами, але тут він домінує в чистому вигляді, що свідчить про повну відсутність кисню і азоту. Планета не могла сформуватися як звичайний газовий гігант через дивний склад.
Найкраща на сьогодні теорія стверджує, що вуглець і кисень могли кристалізуватися всередині планети в міру її охолодження, але навіть це не пояснює, куди зникли інші гази.
Приємно усвідомлювати, що ми знаємо не все. Це чудова головоломка, яку нам належить вирішити, — підсумував професор Стенфордського університету Роджер Романі.
