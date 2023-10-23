Крымская платформа. Около 70 парламентов примут участие в саммите

Украина собирает саммит Крымской платформы

Украина уже второй раз собирает парламентский саммит Крымской платформы. Первый состоялся в прошлом году в Загребе (Хорватия). В этом году саммит будет проходить в Праге (Чехия).

Количество участвующих парламентов свидетельствует об одном - интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот разыгрывается. И на этот раз около 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это серьезная цифра, – рассказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Поделиться

Что известно о саммите Крымской платформы

Крымская платформа – это инициатива украинской власти, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Первый саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече приняли участие представители 43 стран.

Около 60 участников второго саммита Крымской платформы одобрили совместное заявление по итогам происшествия. Они осудили оккупацию полуострова и российскую агрессию по отношению к Украине.

Мы подтверждаем нашу решимость продолжать давление на Россию, чтобы немедленно прекратить временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя для возобновления контроля Украины над ее территорией, говорится в совместном заявлении. Поделиться

Также участники международной Крымской платформы осудили неспровоцированное и неоправданное вторжение России и агрессивную войну против Украины, особенно использование временно оккупированного Крымского полуострова и украинских территориальных вод для войны против Украины.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новый саммит Крымской платформы. Он состоится в Чехии.

Главной целью Крымской платформы является консолидация международных усилий по деоккупации Крыма, защите прав и свобод населения полуострова, а также усиление безопасности в Европе и на глобальном уровне.