Нынешний саммит Крымской платформы состоится в Праге 24 октября.
Украина собирает саммит Крымской платформы
Украина уже второй раз собирает парламентский саммит Крымской платформы. Первый состоялся в прошлом году в Загребе (Хорватия). В этом году саммит будет проходить в Праге (Чехия).
Что известно о саммите Крымской платформы
Крымская платформа – это инициатива украинской власти, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.
Первый саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече приняли участие представители 43 стран.
Около 60 участников второго саммита Крымской платформы одобрили совместное заявление по итогам происшествия. Они осудили оккупацию полуострова и российскую агрессию по отношению к Украине.
Также участники международной Крымской платформы осудили неспровоцированное и неоправданное вторжение России и агрессивную войну против Украины, особенно использование временно оккупированного Крымского полуострова и украинских территориальных вод для войны против Украины.
Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новый саммит Крымской платформы. Он состоится в Чехии.
Главной целью Крымской платформы является консолидация международных усилий по деоккупации Крыма, защите прав и свобод населения полуострова, а также усиление безопасности в Европе и на глобальном уровне.
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