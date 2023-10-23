Крымская платформа. Около 70 парламентов примут участие в саммите
Категория
Политика
Дата публикации

Крымская платформа. Около 70 парламентов примут участие в саммите

Крымская платформа
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Нынешний саммит Крымской платформы состоится в Праге 24 октября.

Украина собирает саммит Крымской платформы

Украина уже второй раз собирает парламентский саммит Крымской платформы. Первый состоялся в прошлом году в Загребе (Хорватия). В этом году саммит будет проходить в Праге (Чехия).

Количество участвующих парламентов свидетельствует об одном - интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот разыгрывается. И на этот раз около 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это серьезная цифра, – рассказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Что известно о саммите Крымской платформы

Крымская платформа – это инициатива украинской власти, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Первый саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече приняли участие представители 43 стран.

Около 60 участников второго саммита Крымской платформы одобрили совместное заявление по итогам происшествия. Они осудили оккупацию полуострова и российскую агрессию по отношению к Украине.

Мы подтверждаем нашу решимость продолжать давление на Россию, чтобы немедленно прекратить временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя для возобновления контроля Украины над ее территорией, говорится в совместном заявлении.

Также участники международной Крымской платформы осудили неспровоцированное и неоправданное вторжение России и агрессивную войну против Украины, особенно использование временно оккупированного Крымского полуострова и украинских территориальных вод для войны против Украины.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новый саммит Крымской платформы. Он состоится в Чехии.

Главной целью Крымской платформы является консолидация международных усилий по деоккупации Крыма, защите прав и свобод населения полуострова, а также усиление безопасности в Европе и на глобальном уровне.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сейм Литвы призвал пригласить Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне
Сейм Литвы призвал пригласить Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Формула мира. Зеленский в ООН пригласил страны на саммит
Формула мира. Зеленский в ООН пригласил страны на саммит
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стала известна дата проведения Третьего мирного саммита по Украине
Мальта

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.