Кримська платформа. Майже 70 парламентів візьмуть участь у саміті

Україна збирає саміт Кримської платформи

Україна вже вдруге збирає парламентський саміт Кримської платформи. Перший відбувся минулого року в Загребі (Хорватія). Цього року саміт проходитиме в Празі (Чехія).

Кількість парламентів яка бере участь, свідчить про одне - інтерес не згасає, як це намагаються сказати, а навпаки розігрується. І цього разу майже 70 парламентів, парламентських асамблей представлені тут. Це серйозна цифра, - розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Поширити

Що відомо про саміт Кримської платформи

Кримська платформа - це ініціатива української влади, яка спрямована на актуалізацію питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Перший саміт відбувся ще 2021 року, тоді було прийнято спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.

Близько 60 учасників другого саміту Кримської платформи схвалили спільну заяву за підсумками події. Вони засудили окупацію півострова та російську агресію щодо України.

Ми підтверджуємо нашу рішучість продовжувати тиск на Росію, щоб негайно припинити тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя для відновлення контролю України над її територією, - вказано у спільній заяві. Поширити

Також учасники міжнародної Кримської платформи засудили неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії та агресивну війну проти України, особливо використання нею тимчасово окупованого Кримського півострова та українських територіальних вод для її війни проти України.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує новий саміт Кримської платформи. Він відбудеться в Чехії.

Головною метою Кримської платформи є консолідація міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав та свобод населення півострова, а також посилення безпеки в Європі й на глобальному рівні.