Культовый сериал "Черное зеркало" возвращается с 8-м сезоном — что известно

Британский научно-фантастический телесериал-антология "Черное зеркало" скоро вернется на Netflix с восьмым сезоном. Сценарист Чарли Брукер заявил, что уже продумывает новые истории.

Сценарист "Черного зеркала" анонсировал 8-й сезон

Об этом в интервью Tudum рассказал создатель шоу Чарли Брукер.

Говоря о седьмом сезоне, получившем первые номинации на премию "Золотой глобус", английский сценарист признался, что очень гордится эпизодами "Common People" и "Eulogy". Поделиться

В то же время у него до сих пор вызывает удивление, что некоторые эпизоды сошли им с рук:

К счастью, у сериала есть будущее, поэтому я могу подтвердить, что "Черное зеркало" вернется как раз вовремя, чтобы реальность догнала его. Это очень волнительно. Эта часть моего мозга уже активировалась и работает по полной.

Автор шоу также намекнул на свои будущие проекты для Netflix. В частности, новый сериал Брукера будет глубоким и серьезным криминальным триллером, совсем отличающимся от "Черного зеркала".