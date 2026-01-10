Культовый сериал "Черное зеркало" возвращается с 8-м сезоном — что известно
Культовый сериал "Черное зеркало" возвращается с 8-м сезоном — что известно

Британский научно-фантастический телесериал-антология "Черное зеркало" скоро вернется на Netflix с восьмым сезоном. Сценарист Чарли Брукер заявил, что уже продумывает новые истории.

Сценарист "Черного зеркала" анонсировал 8-й сезон

Об этом в интервью Tudum рассказал создатель шоу Чарли Брукер.

Говоря о седьмом сезоне, получившем первые номинации на премию "Золотой глобус", английский сценарист признался, что очень гордится эпизодами "Common People" и "Eulogy".

В то же время у него до сих пор вызывает удивление, что некоторые эпизоды сошли им с рук:

К счастью, у сериала есть будущее, поэтому я могу подтвердить, что "Черное зеркало" вернется как раз вовремя, чтобы реальность догнала его. Это очень волнительно. Эта часть моего мозга уже активировалась и работает по полной.

Автор шоу также намекнул на свои будущие проекты для Netflix. В частности, новый сериал Брукера будет глубоким и серьезным криминальным триллером, совсем отличающимся от "Черного зеркала".

Есть кое-что, о чем я пока не могу рассказать. Я даже не могу сказать, как это называется, но это совсем не "Черное зеркало". Это я могу сказать. Это что-то совсем другое. Самый детективный сериал всех времен. Это глубокий и серьезный уголовный триллер.

