Создатели "Странных чудес" анонсировали съемки спинофа культового сериала

Создатели сериала "Странные чудеса" Мэтт и Росс Дафферы анонсировали будущий спиноф культового шоу. Новый проект будет полностью самостоятельной и не будет напрямую связан с персонажами оригинального сериала.
Главные тезисы
- Новый спиноф “Странных чудес” будет не иметь непосредственной связи с оригинальным сериалом, представив новых героев и другой город
- Спиноф начнет производство в ближайшее время и частично раскроет остающиеся загадки после завершения исходного шоу.
Братья Дафферы снимут спиноф "Странных чудес"
Мэтт Даффер отметил, что спинофоф получит новых героев, другой город, новый мир и собственную мифологию.
В то же время Даферы подтвердили, что спиноф частично ответит на вопросы, оставшиеся без объяснений в основном сериале. В частности, проект коснется загадочного элемента, который персонаж по имени Генри нашел в финальных сезонах.
Работу над спинофом команда планирует возобновить в ближайшее время. По словам Мэтта, они с энтузиазмом возвращаются к проекту, ведь больше всего ценят именно творческий процесс создания нового мира:
В Украине финальный эпизод сериала "Странные чудеса" вышел в ночь на 1 января. Серия длилась более двух часов, завершив пять сезонов шоу, успевшего стать культовым.
