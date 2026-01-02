Создатели "Странных чудес" анонсировали съемки спинофа культового сериала

Создатели сериала "Странные чудеса" Мэтт и Росс Дафферы анонсировали будущий спиноф культового шоу. Новый проект будет полностью самостоятельной и не будет напрямую связан с персонажами оригинального сериала.

Братья Дафферы снимут спиноф "Странных чудес"

Мэтт Даффер отметил, что спинофоф получит новых героев, другой город, новый мир и собственную мифологию.

В сериале не появятся никакие персонажи из "Удивительных чудес", что позволит авторам работать с "чистого листа" без привязки к уже известным сюжетным линиям.

В то же время Даферы подтвердили, что спиноф частично ответит на вопросы, оставшиеся без объяснений в основном сериале. В частности, проект коснется загадочного элемента, который персонаж по имени Генри нашел в финальных сезонах.

Работу над спинофом команда планирует возобновить в ближайшее время. По словам Мэтта, они с энтузиазмом возвращаются к проекту, ведь больше всего ценят именно творческий процесс создания нового мира:

Больше всего в сериале мне нравится работать над ним. А не выпускать его — это просто стрессово, независимо от того, как все пройдет после выпуска. Это, пожалуй, менее любимая часть процесса. Мне нравится созидательная часть. Мне нравится творить. Поэтому мы действительно очень рады, и очень интересно работать с чистого листа: совершенно новые персонажи, новый город, новый мир, новая мифология.

В Украине финальный эпизод сериала "Странные чудеса" вышел в ночь на 1 января. Серия длилась более двух часов, завершив пять сезонов шоу, успевшего стать культовым.