Сериал "Странные чудеса-5" стал рекордсменом Netflix — что известно

Пятый сезон сериала "Странные чудеса" (Stranger Things) стал самым успешным англоязычным стартом в истории Netflix. За первые пять дней новые серии посмотрели 59,6 млн. раз — такого результата не имел ни один другой англоязычный сериал сервиса.

Сериал "Странные чудеса-5" стал рекордсменом Netflix

Это гораздо больше просмотров, чем у четвертого сезона, который в 2022 году собрал примерно 22 млн просмотров за первые дни.

Из-за большого наплыва зрителей на премьере Netflix даже на короткое время завис, хотя компания заранее увеличила пропускную способность. Поделиться

Авторы сериала говорят, что в финале будет жесточайшая сцена за всю историю сериала.

26 ноября Netflix выпустил только первые четыре эпизода финального сезона, следующие три серии выйдут 25 декабря, а финал — 31 декабря.

Хронометраж эпизодов — 50-90 минут, а финальный эпизод длится примерно два часа.