Сериал "Странные чудеса-5" стал рекордсменом Netflix — что известно

Пятый сезон сериала "Странные чудеса" (Stranger Things) стал самым успешным англоязычным стартом в истории Netflix. За первые пять дней новые серии посмотрели 59,6 млн. раз — такого результата не имел ни один другой англоязычный сериал сервиса.
Сериал "Странные чудеса-5" стал рекордсменом Netflix
Это гораздо больше просмотров, чем у четвертого сезона, который в 2022 году собрал примерно 22 млн просмотров за первые дни.
Авторы сериала говорят, что в финале будет жесточайшая сцена за всю историю сериала.
26 ноября Netflix выпустил только первые четыре эпизода финального сезона, следующие три серии выйдут 25 декабря, а финал — 31 декабря.
Хронометраж эпизодов — 50-90 минут, а финальный эпизод длится примерно два часа.
