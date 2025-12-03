Серіал "Дивні дива-5" став рекордсменом Netflix — що відомо
Серіал "Дивні дива-5" став рекордсменом Netflix — що відомо

Дивні дива
Джерело:  The Guardian

П’ятий сезон серіалу «Дивні дива» (Stranger Things) став найуспішнішим англомовним стартом в історії Netflix. За перші п’ять днів нові серії подивилися 59,6 млн разів — такого результату не мав жоден інший англомовний серіал сервісу.

Головні тези:

  • П'ятий сезон серіалу «Дивні дива» побив всі рекорди Netflix та став найуспішнішим англомовним стартом в історії сервісу.
  • Прем'єра нових серій принесла 59,6 млн переглядів за перші п'ять днів, що перевершує попередні показники серіалу.

Серіал "Дивні дива-5" став рекордсменом Netflix

Це значно більше переглядів, ніж у четвертого сезону, який у 2022 році зібрав приблизно 22 млн переглядів за перші дні.

Через великий наплив глядачів на прем’єрі Netflix навіть на короткий час завис, хоча компанія заздалегідь збільшила пропускну здатність.

Автори серіалу кажуть, що у фіналі буде найжорстокіша сцена за всю історію серіалу.

26 листопада Netflix випустив лише перші чотири епізоди фінального сезону, наступні три серії вийдуть 25 грудня, а фінал — 31 грудня.

Хронометраж епізодів — 50-90 хвилин, а фінальний епізод триває приблизно дві години.

