Серіал "Дивні дива-5" став рекордсменом Netflix — що відомо

П’ятий сезон серіалу «Дивні дива» (Stranger Things) став найуспішнішим англомовним стартом в історії Netflix. За перші п’ять днів нові серії подивилися 59,6 млн разів — такого результату не мав жоден інший англомовний серіал сервісу.

Серіал "Дивні дива-5" став рекордсменом Netflix

Це значно більше переглядів, ніж у четвертого сезону, який у 2022 році зібрав приблизно 22 млн переглядів за перші дні.

Через великий наплив глядачів на прем'єрі Netflix навіть на короткий час завис, хоча компанія заздалегідь збільшила пропускну здатність.

Автори серіалу кажуть, що у фіналі буде найжорстокіша сцена за всю історію серіалу.

26 листопада Netflix випустив лише перші чотири епізоди фінального сезону, наступні три серії вийдуть 25 грудня, а фінал — 31 грудня.

Хронометраж епізодів — 50-90 хвилин, а фінальний епізод триває приблизно дві години.