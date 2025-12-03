Серіал "Дивні дива-5" став рекордсменом Netflix — що відомо

П’ятий сезон серіалу «Дивні дива» (Stranger Things) став найуспішнішим англомовним стартом в історії Netflix. За перші п’ять днів нові серії подивилися 59,6 млн разів — такого результату не мав жоден інший англомовний серіал сервісу.
Головні тези:
- П'ятий сезон серіалу «Дивні дива» побив всі рекорди Netflix та став найуспішнішим англомовним стартом в історії сервісу.
- Прем'єра нових серій принесла 59,6 млн переглядів за перші п'ять днів, що перевершує попередні показники серіалу.
Серіал "Дивні дива-5" став рекордсменом Netflix
Це значно більше переглядів, ніж у четвертого сезону, який у 2022 році зібрав приблизно 22 млн переглядів за перші дні.
Автори серіалу кажуть, що у фіналі буде найжорстокіша сцена за всю історію серіалу.
26 листопада Netflix випустив лише перші чотири епізоди фінального сезону, наступні три серії вийдуть 25 грудня, а фінал — 31 грудня.
Хронометраж епізодів — 50-90 хвилин, а фінальний епізод триває приблизно дві години.
