Netflix показав перший тизер серіалу "Дивні дива-5" — відео
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Netflix показав перший тизер серіалу "Дивні дива-5" — відео

Дивні дива
Джерело:  Netflix

Стримінговий сервіс Netflix показав перший офіційний тизер п'ятого сезону науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things).

Головні тези:

  • Серіал “Дивні дива-5” розповість про події осені 1987 року у місті Гоукінс, де герої об'єднуються задля знищення Векни.
  • Новий сезон серіалу обіцяє епічну фінальну битву, де героям потрібно буде об'єднати зусилля, щоб перемогти сильнішого ворога.
  • Дата прем'єри першої частини п'ятого сезону — 26 листопада 2025 року, в решті частин - 25 та 31 грудня.

Перший тизер серіалу "Дивні дива-5" вже у мережі

Як раніше повідомлялося, роботу над новим сезоном завершено, 1 червня сервіс оголосив дату прем'єри.

Зазначалося, що сезон планують поділити на три частини. Перша вийде 26 листопада 2025 року, друга — 25 грудня, а третя та фінальна — 31 грудня.

В описі до тизеру сервіс розповів глядачам про сюжет нового сезону шоу:

Осінь 1987 року. Гоукінс постраждав через відкриття брами, а всіх наших героїв об'єднує одна мета — знайти і знищити Векну. Але він зник: ніхто не знає, де він і що замишляє. Їхню місію ускладнює уряд — місто ізольоване й перебуває під контролем армії, а пошуки Оді посилюються, через що їй знову доводиться переховуватися.

Також наголошується, що наближається річниця зникнення Вілла, а разом із нею — знайоме й нав'язливе відчуття страху:

Фінальна битва вже на горизонті, і ворог куди сильніший і смертоносніший за все, з чим героям доводилося стикатися раніше. Щоб перемогти це чудовисько, їм знадобляться всі — у повному складі, пліч-о-пліч, в останній битві.

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