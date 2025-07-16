Netflix показав перший тизер серіалу "Дивні дива-5" — відео

Перший тизер серіалу "Дивні дива-5" вже у мережі

Як раніше повідомлялося, роботу над новим сезоном завершено, 1 червня сервіс оголосив дату прем'єри.

Зазначалося, що сезон планують поділити на три частини. Перша вийде 26 листопада 2025 року, друга — 25 грудня, а третя та фінальна — 31 грудня.

В описі до тизеру сервіс розповів глядачам про сюжет нового сезону шоу:

Осінь 1987 року. Гоукінс постраждав через відкриття брами, а всіх наших героїв об'єднує одна мета — знайти і знищити Векну. Але він зник: ніхто не знає, де він і що замишляє. Їхню місію ускладнює уряд — місто ізольоване й перебуває під контролем армії, а пошуки Оді посилюються, через що їй знову доводиться переховуватися. Поширити

Також наголошується, що наближається річниця зникнення Вілла, а разом із нею — знайоме й нав'язливе відчуття страху: