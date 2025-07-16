Netflix показав перший тизер серіалу "Дивні дива-5" — відео

Стримінговий сервіс Netflix показав перший офіційний тизер п'ятого сезону науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things).
Головні тези:
- Серіал “Дивні дива-5” розповість про події осені 1987 року у місті Гоукінс, де герої об'єднуються задля знищення Векни.
- Новий сезон серіалу обіцяє епічну фінальну битву, де героям потрібно буде об'єднати зусилля, щоб перемогти сильнішого ворога.
- Дата прем'єри першої частини п'ятого сезону — 26 листопада 2025 року, в решті частин - 25 та 31 грудня.
Перший тизер серіалу "Дивні дива-5" вже у мережі
Як раніше повідомлялося, роботу над новим сезоном завершено, 1 червня сервіс оголосив дату прем'єри.
Зазначалося, що сезон планують поділити на три частини. Перша вийде 26 листопада 2025 року, друга — 25 грудня, а третя та фінальна — 31 грудня.
В описі до тизеру сервіс розповів глядачам про сюжет нового сезону шоу:
Також наголошується, що наближається річниця зникнення Вілла, а разом із нею — знайоме й нав'язливе відчуття страху:
Фінальна битва вже на горизонті, і ворог куди сильніший і смертоносніший за все, з чим героям доводилося стикатися раніше. Щоб перемогти це чудовисько, їм знадобляться всі — у повному складі, пліч-о-пліч, в останній битві.
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