Netflix показал первый тизер сериала "Очень странные дела-5" — видео

Первый тизер сериала "Очень странные дела-5" уже в сети

Как ранее сообщалось, работа над новым сезоном завершена, 1 июня сервис объявил дату премьеры.

Отмечалось, что сезон планируется разделить на три части. Первая выйдет 26 ноября 2025, вторая — 25 декабря, а третья и финальная — 31 декабря.

В описании к тизеру сервис рассказал зрителям о сюжете нового сезона шоу:

Осень 1987 года. Гоукинс пострадал из-за открытия ворот, а всех наших героев объединяет одна цель — найти и уничтожить Векну. Но он исчез: никто не знает, где он и что замышляет. Их миссию усложняет правительство — город изолирован и находится под контролем армии, а поиски Оди усиливаются, поэтому ей снова приходится скрываться. Поделиться

Также отмечается, что приближается годовщина исчезновения Вилла, а вместе с ней знакомое и навязчивое чувство страха: