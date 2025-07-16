Netflix показал первый тизер сериала "Очень странные дела-5" — видео

Стриминговый сервис Netflix показал первый официальный тизер пятого сезона научно-фантастического сериала "Странные чудеса" (Stranger Things).
Главные тезисы
- Первый тизер сериала “Очень странные дела-5” презентован Netflix, рассказывает о событиях осени 1987 года в городе Гоукинс.
- Новый сезон обещает эпическое финальное сражение, где героям предстоит объединить усилия для победы над Векной.
- Дата премьеры первой части пятого сезона — 26 ноября 2025 года, подробности о выходе остальных частей также представлены.
Первый тизер сериала "Очень странные дела-5" уже в сети
Как ранее сообщалось, работа над новым сезоном завершена, 1 июня сервис объявил дату премьеры.
Отмечалось, что сезон планируется разделить на три части. Первая выйдет 26 ноября 2025, вторая — 25 декабря, а третья и финальная — 31 декабря.
В описании к тизеру сервис рассказал зрителям о сюжете нового сезона шоу:
Также отмечается, что приближается годовщина исчезновения Вилла, а вместе с ней знакомое и навязчивое чувство страха:
Финальная битва уже на горизонте, и враг куда сильнее и смертоноснее всего, с чем героям приходилось сталкиваться раньше. Чтобы победить это чудовище, им понадобятся все — в полном составе, бок о бок, в последней битве.
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