Другий сезон "Венздей" б'є рекорди популярності англомовних серіалів усіх часів

На другий тиждень після виходу другої частини другого сезону "Венздей", серіал увійшов до переліку найпопулярніших англомовних серіалів усіх часів на Netflix.

Другий сезон "Венздей" б'є рекорди популярності

Водночас перший сезон серіалу досі очолює список з 252 мільйонами переглядів. Наразі другий сезон досяг кількості переглядів у 94,5 мільйона разів.

Netflix складає свої списки найпопулярніших серіалів, підраховуючи загальну кількість переглядів упродовж певного періоду — 91 один день після виходу останнього епізоду. Поширити

Проте бувають і виключення, як, наприклад з "Венздей", коли другий сезон був поділений на дві частини. Тобто відлік починається після виходу останніх серій у вересні. Відповідно до грудня серіал може набрати ще більше переглядів.

Нині другий сезон "Венздей" витіснив з 10-го місця третій сезон серіалу "Дивних див".

Попри таку велику кількість переглядів другий сезон не став найкращим телешоу тижня з 8 по 14 вересня. Його обійшов боксерський поєдинок Кроуфорда проти Канело Альвареса з 17,7 мільйонами переглядів, тоді як другий сезон "Венздей" йшов далі з 15 мільйонами.

При цьому перший сезон продовжує знову привертати увагу, посівши шосте місце з 3,6 мільйонами переглядів.

Американський комедійний серіал "Венздей" знятий у жанрі жахів розповідає про життя підлітки Венздей Аддамс із родини Аддамсів. Головну роль грає зірка фільмів жахів Дженна Ортега. Чотири з восьми епізодів зняв режисер Тім Бертон.

Прем’єра першого сезону відбулася 23 листопада 2022 року. У першому сезоні Венздей розслідувала вбивства, які відбувалися у школі.