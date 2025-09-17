Другий сезон "Венздей" б'є рекорди популярності англомовних серіалів усіх часів
Другий сезон "Венздей" б'є рекорди популярності англомовних серіалів усіх часів

Венздей
Джерело:  Variety

На другий тиждень після виходу другої частини другого сезону "Венздей", серіал увійшов до переліку найпопулярніших англомовних серіалів усіх часів на Netflix.

Головні тези:

  • Другий сезон серіалу "Венздей" ввійшов до переліку найпопулярніших англомовних серіалів усіх часів на Netflix.
  • Перший сезон продовжує підтримувати інтерес глядачів, займаючи шосте місце у списку з 3,6 мільйонами переглядів.
  • Жахливий комедійний серіал "Венздей" розповідає про життя підлітки Венздей Аддамс із родини Аддамсів, головну роль в якому зіграла Дженна Ортега.

Другий сезон "Венздей" б'є рекорди популярності

Водночас перший сезон серіалу досі очолює список з 252 мільйонами переглядів. Наразі другий сезон досяг кількості переглядів у 94,5 мільйона разів.

Netflix складає свої списки найпопулярніших серіалів, підраховуючи загальну кількість переглядів упродовж певного періоду — 91 один день після виходу останнього епізоду.

Проте бувають і виключення, як, наприклад з "Венздей", коли другий сезон був поділений на дві частини. Тобто відлік починається після виходу останніх серій у вересні. Відповідно до грудня серіал може набрати ще більше переглядів.

Нині другий сезон "Венздей" витіснив з 10-го місця третій сезон серіалу "Дивних див".

Попри таку велику кількість переглядів другий сезон не став найкращим телешоу тижня з 8 по 14 вересня. Його обійшов боксерський поєдинок Кроуфорда проти Канело Альвареса з 17,7 мільйонами переглядів, тоді як другий сезон "Венздей" йшов далі з 15 мільйонами.

При цьому перший сезон продовжує знову привертати увагу, посівши шосте місце з 3,6 мільйонами переглядів.

Американський комедійний серіал "Венздей" знятий у жанрі жахів розповідає про життя підлітки Венздей Аддамс із родини Аддамсів. Головну роль грає зірка фільмів жахів Дженна Ортега. Чотири з восьми епізодів зняв режисер Тім Бертон.

Прем’єра першого сезону відбулася 23 листопада 2022 року. У першому сезоні Венздей розслідувала вбивства, які відбувалися у школі.

Другий сезон знімали в Ірландії. До акторського складу також долучилася Леді Гага.

