Новий тизер серіалу "Венздей-2" з'явився у мережі — відео

Стримінгова платформа Netflix опублікувала черговий тизер другого сезону серіалу «Венздей», де розповіла про нововведення у школі “Невермор”.

Новий тизер серіалу "Венздей-2" з'явився у мережі

Компанія підтвердила графік виходу другого сезону двома частинами: перша — 6 серпня, а друга — 3 вересня.

До акторського складу популярного серіалу з Дженною Ортегою в головній ролі приєднається актор Стів Бушемі. Поширити

У тизері він постає в ролі нового директора школи “Невермор” Баррі Дорта, який критикує попередню директорку Ларису Вімс та ділиться власними планами щодо кардинальної зміни підходу в управлінні школою.

Запрошуючи глядачів до перегляду, з розповідями про особливості навчання у “Неверморі”, окрім головної героїні, у відеоролику з’являються персонажі першого сезону Б’янка Барклай у виконанні Джой Сандей та Енід Сінклер, яку грає Емма Маєрс.

До акторського складу серіалу також долучиться співачка Леді Гага — стримінгова платформа Netflix підтвердила це, коли опублікувала першу сцену другого сезону серіалу «Венздей».