Новий тизер серіалу "Венздей-2" з'явився у мережі — відео

Стримінгова платформа Netflix опублікувала черговий тизер другого сезону серіалу «Венздей», де розповіла про нововведення у школі “Невермор”.
Головні тези:
- У новому тизері серіалу «Венздей-2» Netflix представив актора Стіва Бушемі в ролі нового директора школи «Невермор».
- Другий сезон розділений на дві частини: перша виходить 6 серпня, друга - 3 вересня.
- Глядачі дізнаються про кардинальні зміни в управлінні школою та нові особливості навчання у «Неверморі».
Новий тизер серіалу "Венздей-2" з'явився у мережі
Компанія підтвердила графік виходу другого сезону двома частинами: перша — 6 серпня, а друга — 3 вересня.
У тизері він постає в ролі нового директора школи “Невермор” Баррі Дорта, який критикує попередню директорку Ларису Вімс та ділиться власними планами щодо кардинальної зміни підходу в управлінні школою.
Запрошуючи глядачів до перегляду, з розповідями про особливості навчання у “Неверморі”, окрім головної героїні, у відеоролику з’являються персонажі першого сезону Б’янка Барклай у виконанні Джой Сандей та Енід Сінклер, яку грає Емма Маєрс.
До акторського складу серіалу також долучиться співачка Леді Гага — стримінгова платформа Netflix підтвердила це, коли опублікувала першу сцену другого сезону серіалу «Венздей».
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