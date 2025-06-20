Новий тизер серіалу "Венздей-2" з'явився у мережі — відео
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Новий тизер серіалу "Венздей-2" з'явився у мережі — відео

Венздей
Джерело:  online.ua

Стримінгова платформа Netflix опублікувала черговий тизер другого сезону серіалу «Венздей», де розповіла про нововведення у школі “Невермор”.

Головні тези:

  • У новому тизері серіалу «Венздей-2» Netflix представив актора Стіва Бушемі в ролі нового директора школи «Невермор».
  • Другий сезон розділений на дві частини: перша виходить 6 серпня, друга - 3 вересня.
  • Глядачі дізнаються про кардинальні зміни в управлінні школою та нові особливості навчання у «Неверморі».

Новий тизер серіалу "Венздей-2" з'явився у мережі

Компанія підтвердила графік виходу другого сезону двома частинами: перша — 6 серпня, а друга — 3 вересня.

До акторського складу популярного серіалу з Дженною Ортегою в головній ролі приєднається актор Стів Бушемі.

У тизері він постає в ролі нового директора школи “Невермор” Баррі Дорта, який критикує попередню директорку Ларису Вімс та ділиться власними планами щодо кардинальної зміни підходу в управлінні школою.

Запрошуючи глядачів до перегляду, з розповідями про особливості навчання у “Неверморі”, окрім головної героїні, у відеоролику з’являються персонажі першого сезону Б’янка Барклай у виконанні Джой Сандей та Енід Сінклер, яку грає Емма Маєрс.

До акторського складу серіалу також долучиться співачка Леді Гага — стримінгова платформа Netflix підтвердила це, коли опублікувала першу сцену другого сезону серіалу «Венздей».

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