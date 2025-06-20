Новый тизер сериала "Венздей-2" появился в сети — видео

Стриминговая платформа Netflix опубликовала очередной тизер второго сезона сериала "Венздей", где рассказала о нововведениях в школе "Невермор".
Главные тезисы
- В сериале “Венздей-2” на Netflix появился новый тизер с актером Стивом Бушеми в роли директора школы “Невермор”.
- Второй сезон разделен на две части: первая часть выходит 6 августа, вторая - 3 сентября.
- Зрители узнают о кардинальных изменениях в управлении школой и новых особенностях обучения в “Неверморе”.
Новый тизер сериала "Венздей-2" появился в сети
Компания подтвердила график выхода второго сезона двумя частями: первая — 6 августа, а вторая — 3 сентября.
В тизере он предстает в роли нового директора школы "Невермор" Барри Дорта, который критикует предыдущую директор Ларису Вимс и делится собственными планами по кардинальному изменению подхода в управлении школой.
Приглашая зрителей к просмотру, с рассказами об особенностях обучения в Неверморе, кроме главной героини, в видеоролике появляются персонажи первого сезона Бьянка Барклай в исполнении Джой Сандей и Энид Синклер, которую играет Эмма Майерс.
К актерскому составу сериала также присоединится певица Леди Гага — стриминговая платформа Netflix подтвердила это, опубликовав первую сцену второго сезона сериала «Венздей».
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