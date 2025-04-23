Netflix обнародовал тизер продолжения сериала "Венздей" — видео

Стриминговый сервис Netflix обнародовал новый тизер второго сезона нашумевшего сериала "Венздей" (Wednesday). Стало известно, когда ждать продолжения комедийного горора, первая часть которого увидела свет в 2022 году и стала лидером по количеству просмотров.

"Венздей" возвращается: что известно

В подписи к тизеру написано: "Она возвращается". Речь идет о главной героине Венздее Аддамсе.

Во втором сезоне девушка продолжит обучение в академии "Невермор". Там она, как показано в ролике, встретится со старыми друзьями и ее будут ждать новые приключения. Поделиться

Главную роль во втором сезоне снова исполняет Дженна Ортега. Как известно, ранее актриса обещала, что на поклонников сериала секает еще более мрачная история.

Кроме того, в свои роли также вернулись Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Фред Армисен (дядя Фестер). В соседку Венздей превратилась Эмма Майерс (Энди Синклер).

Ранее создатели картины сообщили, что во второй части снимется американская певица Леди Гага. Знаменитость появится в сериале в эпизодической роли, но в какой именно пока неизвестно.

Также в актерский состав присоединились Стив Бушеми ("Клан Сопрано"), Билли Пайпер ("Доктор Кто"), Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада") и Ноа Тейлор ("Ханна"). Поделиться

Режиссером продолжения, как и предыдущей части, выступил Тим Бертон ("Битлджус", "Алиса в стране чудес", "Эдвард руки-ножницы", "Труп невесты"). Второй сезон "Венздей" выйдет уже этим летом и будет разделен на две части. Первые серии выйдут уже 6 августа, а следующие — 3 сентября.

Сериал вышел в ноябре 2022 года и мгновенно оказался хитом Netflix.

В проекте рассказывается о жизни Венздей Аддамс, представительницы известной семьи Аддамсов, поступающей в школу "Невермор". Она пытается раскрыть загадочную серию убийств, связанных с семьей и местными жителями. Венздей также сталкивается с вызовами подростковой жизни, заводит новых друзей и врагов и развивает свои сверхъестественные способности.