Netflix обнародовал тизер продолжения сериала "Венздей" — видео

Стриминговый сервис Netflix обнародовал новый тизер второго сезона нашумевшего сериала "Венздей" (Wednesday). Стало известно, когда ждать продолжения комедийного горора, первая часть которого увидела свет в 2022 году и стала лидером по количеству просмотров.
Главные тезисы
- Второй сезон сериала “Венздей” выйдет этим летом и будет разделен на две части. Первые серии выйдут 6 августа, а следующие — 3 сентября.
- Главная героиня, Венздей Аддамс, продолжит обучение в академии “Невермор” и столкнется с новыми приключениями и вызовами подростковой жизни.
- В актерский состав присоединились такие известные звезды, как Леди Гага, Стив Бушеми, Билли Пайпер, а также вернулись Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Фред Армисен.
"Венздей" возвращается: что известно
В подписи к тизеру написано: "Она возвращается". Речь идет о главной героине Венздее Аддамсе.
Главную роль во втором сезоне снова исполняет Дженна Ортега. Как известно, ранее актриса обещала, что на поклонников сериала секает еще более мрачная история.
Кроме того, в свои роли также вернулись Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Фред Армисен (дядя Фестер). В соседку Венздей превратилась Эмма Майерс (Энди Синклер).
Ранее создатели картины сообщили, что во второй части снимется американская певица Леди Гага. Знаменитость появится в сериале в эпизодической роли, но в какой именно пока неизвестно.
Режиссером продолжения, как и предыдущей части, выступил Тим Бертон ("Битлджус", "Алиса в стране чудес", "Эдвард руки-ножницы", "Труп невесты"). Второй сезон "Венздей" выйдет уже этим летом и будет разделен на две части. Первые серии выйдут уже 6 августа, а следующие — 3 сентября.
Сериал вышел в ноябре 2022 года и мгновенно оказался хитом Netflix.
В проекте рассказывается о жизни Венздей Аддамс, представительницы известной семьи Аддамсов, поступающей в школу "Невермор". Она пытается раскрыть загадочную серию убийств, связанных с семьей и местными жителями. Венздей также сталкивается с вызовами подростковой жизни, заводит новых друзей и врагов и развивает свои сверхъестественные способности.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-