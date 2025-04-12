Netflix рассекретил актерский состав сериала "Гордость и предубеждение"

В настоящее время команда Netflix активно работает над созданием нового минисериала по мотивам известного романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Более того, уже стало известно, кто сыграет главные роли.
Главные тезисы
- Актеры уже поделились своими впечатлениями и ожиданиями от работы над проектом.
- Netflix обещает классическую адаптацию романа, которая снова влюбит зрителей в эту культовую историю.
"Гордость и предубеждение" получит новое дыхание
Как удалось узнать журналистам, съемки будут проходить в Британии уже в 2025 году.
Команда Netflix рассчитывает снять 6 серий, а над сценарием будет работать Долли Олдертон, а режиссером и исполнительным продюсером будет Эйрос Лин.
По словам создателей сериала, это будет классическая адаптация романа, так что никаких революционных моментов ожидать не стоит.
Netflix уже объявила актерский состав: Элизабет Беннет сыграет Эмми Коррин, мистером Дарси будет Джек Лоуден, а миссис Беннет воплотит на экране Оливия Колман.
По словам Эммы Коррин, сыграть Элизабет Беннет — это уникальная возможность.
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