Netflix рассекретил актерский состав сериала "Гордость и предубеждение"

В настоящее время команда Netflix активно работает над созданием нового минисериала по мотивам известного романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Более того, уже стало известно, кто сыграет главные роли.

"Гордость и предубеждение" получит новое дыхание

Как удалось узнать журналистам, съемки будут проходить в Британии уже в 2025 году.

Команда Netflix рассчитывает снять 6 серий, а над сценарием будет работать Долли Олдертон, а режиссером и исполнительным продюсером будет Эйрос Лин.

По словам создателей сериала, это будет классическая адаптация романа, так что никаких революционных моментов ожидать не стоит.

Netflix уже объявила актерский состав: Элизабет Беннет сыграет Эмми Коррин, мистером Дарси будет Джек Лоуден, а миссис Беннет воплотит на экране Оливия Колман.

По словам Эммы Коррин, сыграть Элизабет Беннет — это уникальная возможность.