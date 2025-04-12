Netflix розсекретив акторський склад серіалу "Гордість і упередження"
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Культура
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Netflix розсекретив акторський склад серіалу "Гордість і упередження"

"Гордість і упередження" знову повертається
Джерело:  Deadline

Наразі команда Netflix активно працює над створенням нового мінісеріалу за мотивами відомого роману Джейн Остін "Гордість і упередження". Ба більше, уже стало відомо, хто зіграє головні ролі.

Головні тези:

  • Актори вже поділилися своїми враженнями та очікуваннями від роботи над проєктом.
  • Netflix обіцяє класичну адаптацію роману, яка знову закохає глядачів у цю культову історію.

"Гордість і упередження" отримає нове дихання

Як вдалося дізнатися журналістам, зйомки будуть проходити у Британії уже в 2025 році.

Команда Netflix розраховує відзняти 6 серій, а над сценарієм буде працювати Доллі Олдертон, а режисером та виконавчим продюсером буде Ейрос Лін.

За словами творців серіалу, це буде класична адаптація роману, тож жодних революційних моментів очікувати не варто.

Netflix уже оголосила акторський склад: Елізабет Беннет зіграє Еммі Коррін, містером Дарсі буде Джек Лоуден, а місс Беннет втілить на екрані Олівія Колман.

За словами Емми Коррін, зіграти Елізабет Беннет — це унікальна можливість.

Втілити в життя цього культового персонажа разом із Олівією та Джеком за допомогою феноменальних сценаріїв Доллі — це справді найбільша честь. Я не можу дочекатися, коли нове покоління закохається в цю історію знову, — зізналася акторка.

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