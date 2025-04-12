Netflix розсекретив акторський склад серіалу "Гордість і упередження"

Наразі команда Netflix активно працює над створенням нового мінісеріалу за мотивами відомого роману Джейн Остін "Гордість і упередження". Ба більше, уже стало відомо, хто зіграє головні ролі.
Головні тези:
- Актори вже поділилися своїми враженнями та очікуваннями від роботи над проєктом.
- Netflix обіцяє класичну адаптацію роману, яка знову закохає глядачів у цю культову історію.
"Гордість і упередження" отримає нове дихання
Як вдалося дізнатися журналістам, зйомки будуть проходити у Британії уже в 2025 році.
Команда Netflix розраховує відзняти 6 серій, а над сценарієм буде працювати Доллі Олдертон, а режисером та виконавчим продюсером буде Ейрос Лін.
За словами творців серіалу, це буде класична адаптація роману, тож жодних революційних моментів очікувати не варто.
Netflix уже оголосила акторський склад: Елізабет Беннет зіграє Еммі Коррін, містером Дарсі буде Джек Лоуден, а місс Беннет втілить на екрані Олівія Колман.
За словами Емми Коррін, зіграти Елізабет Беннет — це унікальна можливість.
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