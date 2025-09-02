Леді Гага зіграє в серіалі "Венздей" — перше фото

Американська співачка Леді Гага доєдналася до акторського касту серіалу "Венздей". Netflix уже потішив шанувальників цієї історії першою світлиною зірки зі знімального майданчика.

Леді Гага отримала нову роль

Нікого уже не здивуєш новиною про те, що відома співачка зіграла епізодичну роль у продовженні популярної комедійної горор-стрічки.

Однак лише нещодавно були оприлюднені перші світлини Гаги в образі директорки школи Невермор Розалін Ротвуд.

Це зробила сама команда Netflix на своїй офіційній Instagram-сторінці.

Леді Гага зображена з довгим білим волоссям та світлими бровами. А на її плечі покоїться ліпший друг головної героїні Венздей — знаменита рука, яку в серіалі називали "Річчю".

Втілення отрути. Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд, — вказано в описі до фото.

Варто зазначити, що зірку можна буде побачити в серіалі уже 3 вересня.

Як уже згадувалося раніше, перший сезон серіалу вийшов на екрани ще 3 роки тому.

Його творцями є Альфред Гоф і Майлз Міллар, а частину серій зняв Тім Бертон.

У центрі сюжету — історія 16-річної дівчинки Венздей Адамс, яку зіграла акторка Дженна Ортега.