Леді Гага зіграє в серіалі "Венздей" — перше фото

Американська співачка Леді Гага доєдналася до акторського касту серіалу "Венздей". Netflix уже потішив шанувальників цієї історії першою світлиною зірки зі знімального майданчика.
Головні тези:
- Насолодитися акторською грою Леді Гаги можна буде уже 3 вересня.
- Їй дісталася роль загадкової та небезпечної Розалін Ротвуд.
Леді Гага отримала нову роль
Нікого уже не здивуєш новиною про те, що відома співачка зіграла епізодичну роль у продовженні популярної комедійної горор-стрічки.
Однак лише нещодавно були оприлюднені перші світлини Гаги в образі директорки школи Невермор Розалін Ротвуд.
Це зробила сама команда Netflix на своїй офіційній Instagram-сторінці.
Леді Гага зображена з довгим білим волоссям та світлими бровами. А на її плечі покоїться ліпший друг головної героїні Венздей — знаменита рука, яку в серіалі називали "Річчю".
Варто зазначити, що зірку можна буде побачити в серіалі уже 3 вересня.
Як уже згадувалося раніше, перший сезон серіалу вийшов на екрани ще 3 роки тому.
Його творцями є Альфред Гоф і Майлз Міллар, а частину серій зняв Тім Бертон.
У центрі сюжету — історія 16-річної дівчинки Венздей Адамс, яку зіграла акторка Дженна Ортега.
Вона стає студенткою академії "Невермор" та робить все можливе, щоб опанувати свої екстрасенсорні здібності.
