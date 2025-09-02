Леді Гага зіграє в серіалі "Венздей" — перше фото
Американська співачка Леді Гага доєдналася до акторського касту серіалу "Венздей". Netflix уже потішив шанувальників цієї історії першою світлиною зірки зі знімального майданчика. 

Головні тези:

  • Насолодитися акторською грою Леді Гаги можна буде уже 3 вересня.
  • Їй дісталася роль загадкової та небезпечної Розалін Ротвуд.

Леді Гага отримала нову роль

Нікого уже не здивуєш новиною про те, що відома співачка зіграла епізодичну роль у продовженні популярної комедійної горор-стрічки.

Однак лише нещодавно були оприлюднені перші світлини Гаги в образі директорки школи Невермор Розалін Ротвуд.

Це зробила сама команда Netflix на своїй офіційній Instagram-сторінці.

Леді Гага зображена з довгим білим волоссям та світлими бровами. А на її плечі покоїться ліпший друг головної героїні Венздей — знаменита рука, яку в серіалі називали "Річчю".

Втілення отрути. Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд, — вказано в описі до фото.

Варто зазначити, що зірку можна буде побачити в серіалі уже 3 вересня.

Як уже згадувалося раніше, перший сезон серіалу вийшов на екрани ще 3 роки тому.

Його творцями є Альфред Гоф і Майлз Міллар, а частину серій зняв Тім Бертон.

У центрі сюжету — історія 16-річної дівчинки Венздей Адамс, яку зіграла акторка Дженна Ортега.

Вона стає студенткою академії "Невермор" та робить все можливе, щоб опанувати свої екстрасенсорні здібності.

