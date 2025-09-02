Леди Гага сыграет в сериале "Венздей" — первое фото

Американская певица Леди Гага присоединилась к актерскому касту сериала "Венздей". Netflix уже порадовал поклонников этой истории первой фотографией звезды со съемочной площадки.
Главные тезисы
- Насладиться актерской игрой Леди Гаги можно будет уже 3 сентября.
- Ей досталась роль загадочной и опасной Розалин Ротвуд.
Леди Гага получила новую роль
Никого уже не удивишь новостью о том, что известная певица сыграла эпизодическую роль в продолжении популярной комедийной ленты.
Однако только недавно были обнародованы первые фотографии Гаги в образе директора школы Невермор Розалин Ротвуд.
Это сделала сама команда Netflix на своей официальной Instagram-странице.
Леди Гага изображена с длинными белыми волосами и светлыми бровями. А на ее плече покоится лучший друг главной героини Венздей — знаменитая рука, которую в сериале называли "Вещью".
Следует отметить, что звезду можно будет увидеть в сериале уже 3 сентября.
Как уже упоминалось ранее, первый сезон сериала вышел на экраны еще три года назад.
Его создателями являются Альфред Гоф и Майлз Миллар, а часть серий снял Тим Бертон.
В центре сюжета — история 16-летней девочки Венздей Адамс, которую сыграла актриса Дженна Ортега.
Она становится студенткой академии "Невермор" и делает все возможное, чтобы овладеть своими экстрасенсорными способностями.
