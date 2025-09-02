Леди Гага сыграет в сериале "Венздей" — первое фото

Американская певица Леди Гага присоединилась к актерскому касту сериала "Венздей". Netflix уже порадовал поклонников этой истории первой фотографией звезды со съемочной площадки.

Леди Гага получила новую роль

Никого уже не удивишь новостью о том, что известная певица сыграла эпизодическую роль в продолжении популярной комедийной ленты.

Однако только недавно были обнародованы первые фотографии Гаги в образе директора школы Невермор Розалин Ротвуд.

Это сделала сама команда Netflix на своей официальной Instagram-странице.

Леди Гага изображена с длинными белыми волосами и светлыми бровями. А на ее плече покоится лучший друг главной героини Венздей — знаменитая рука, которую в сериале называли "Вещью".

Воплощение яда. Леди Гага в роли Розалина Ротвуда, — указано в описании к фото. Поделиться

Следует отметить, что звезду можно будет увидеть в сериале уже 3 сентября.

Как уже упоминалось ранее, первый сезон сериала вышел на экраны еще три года назад.

Его создателями являются Альфред Гоф и Майлз Миллар, а часть серий снял Тим Бертон.

В центре сюжета — история 16-летней девочки Венздей Адамс, которую сыграла актриса Дженна Ортега.