Netflix показав новий трейлер довгоочікуваного серіалу "Венздей-2" — відео

Netflix показав новий трейлер другого сезону "Венздей", в якому донька сімейки Аддамсів бачить екстрасенсорне видіння смерті подружки Енід і плаче чорними сльозами
Головні тези:
- Випущено трейлер другого сезону серіалу Венздей, що розкриває екстрасенсорні видіння головної героїні.
- Другий сезон розповість про місію порятунку сусідки Венздей від неминучої загибелі.
- У серіалі з'являться нові персонажі, а також відомі режисери і виконавці.
Вийшов новий трейлер серіалу "Венздей-2"
9 липня стримінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер нового сезону "Венздей". Другий сезон розповідатиме про Венздей Аддамс (яку грає Дженна Ортега), яка виконує місію з порятунку своєї сусідки по кімнаті Енід (Емма Маєрс) від неминучої загибелі.
Перша частина серіалу вийде 6 серпня, а друга — 3 вересня.
У трейлері обличчя Венздей залите чорними сльозами.
Я знаю, що означають ці сльози. Що ти бачила? — запитує мати Венздей, Мортіша (Кетрін Зета-Джонс). — Енід помирає, і це все моя вина, — відповідає тихо Венздей.
Сцена переходить до видіння Венздей: вона перебуває на цвинтарі поруч із надгробком, на якому написано "На згадку про Енід Сінклер". З'являється Енід, обхоплює горло Венздей руками та кричить: "Я померла через тебе!".
Відео також показує повернення Венздей до Академії Невермор, де вона зустрічає нового керівника школи, директора Дорта (Стів Бушемі), та фанаток, одержимих нею, на чолі з Агнес (Еві Темплтон).
Серіал "Венздей" був створений Альфредом Гофом та Майлзом Мілларом, які також є шоуранерами шоу. Обидва є виконавчими продюсерами разом із режисером Тімом Бертоном, Стівом Старком, Ендрю Міттманом, Томмі Гарпером, Карен Річардс, Кайлою Алперт, Джонатаном Глікманом, Гейл Берман та Мередіт Аверілл. Пако Кабесас та Анджела Робінсон також є режисерами.
Серіал "Венздей" вийшов у листопаді 2022 року. За перший тиждень його перегляди склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів. Лише за місяць "Венздей" набрав понад 1 млрд переглядів, ставши третім серіалом в історії Netflix з такими показниками.
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