Netflix показал новый трейлер долгожданного сериала "Венздей-2" — видео

Вышел новый трейлер сериала "Венздей-2"

9 июля стриминговый сервис Netflix обнародовал трейлер нового сезона "Венздей". Второй сезон будет рассказывать о Венздей Аддамсе (играющей Дженна Ортега), выполняющей миссию по спасению своей соседки по комнате Энид (Эмма Майерс) от неизбежной гибели.

Первая часть сериала выйдет 6 августа, а вторая — 3 сентября.

В трейлере лицо Венздей залито черными слезами.

Я знаю, что означают эти слезы. Что ты видела? — спрашивает мать Венздей, Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс). — Энид умирает, и это все моя вина, — отвечает тихо Венздей.

Сцена переходит к видению Венздей: она находится на кладбище рядом с надгробием, на котором написано "В память Энид Синклер". Появляется Энид, обхватывает горло Венздей руками и кричит: "Я умерла из-за тебя!"

Секреты — это основа семьи Аддамсов. Чем быстрее я получу ответы, тем быстрее смогу спасти Энид или умру, пытаясь, говорит закадровый голос в трейлере. Поделиться

Видео также показывает возвращение Венздей в Академию Невермор, где она встречает нового руководителя школы, директора Дорта (Стив Бушеми), и одержимых ею фанаток во главе с Агнес (Эви Темплтон).

Сериал "Венздей" был создан Альфредом Гофом и Майлзом Милларом, также шоуранерами шоу. Оба являются исполнительными продюсерами вместе с режиссером Тимом Бертоном, Стивом Старком, Эндрю Миттманом, Томми Гарпером, Карен Ричардс, Кайлой Алперт, Джонатаном Гликманом, Гейл Берман и Мередит Аверилл. Пако Кабесас и Анджела Робинсон также являются режиссерами.

Сериал "Венздей" вышел в ноябре 2022 года. За первую неделю его просмотры составили более 340 млн. часов, что стало рекордом на Netflix среди англоязычных сериалов. Всего за месяц "Венздей" набрал более 1 млрд просмотров, став третьим сериалом в истории Netflix с такими показателями.