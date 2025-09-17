Второй сезон "Венздей" бьет рекорды популярности англоязычных сериалов всех времен

На вторую неделю после выхода второй части второго сезона "Венздей", сериал вошел в список самых популярных англоязычных сериалов всех времен на Netflix.

Второй сезон "Венздей" бьет рекорды популярности

В то же время, первый сезон сериала до сих пор возглавляет список с 252 миллионами просмотров. Второй сезон достиг количества просмотров в 94,5 миллиона раз.

Netflix составляет свои списки самых популярных сериалов, подсчитывая общее количество просмотров за определенный период — 91 день после выхода последнего эпизода.

Однако бывают и исключения, как, например, из "Венздей", когда второй сезон был разделен на две части. То есть, отсчет начинается после выхода последних серий в сентябре. Согласно декабрю, сериал может набрать еще больше просмотров.

В настоящее время второй сезон "Венздей" вытеснил с 10-го места третий сезон сериала "Удивительных чудес".

Несмотря на такое большое количество просмотров, второй сезон не стал лучшим телешоу недели с 8 по 14 сентября. Его обошел боксерский поединок Кроуфорда против Канело Альвареса с 17,7 миллиона просмотров, тогда как второй сезон "Венздей" шел дальше с 15 миллионами.

При этом первый сезон продолжает снова привлекать внимание, заняв шестое место с 3,6 миллионами просмотров.

Американский комедийный сериал "Венздей" снятый в жанре ужасов рассказывает о жизни подростков Венздей Аддамс из семьи Аддамсов. Главную роль играет звезда фильмов ужасов Дженна Ортега. Четыре из восьми эпизодов снял режиссер Тим Бертон.

Премьера первого сезона прошла 23 ноября 2022 года. В первом сезоне Венздей расследовала убийства, происходившие в школе.