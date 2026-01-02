Творці серіалу "Дивні дива" Метт і Росс Даффери анонсували майбутній спіноф культового шоу. Новий проєкт матиме повністю самостійну історію та не буде напряму пов’язаний із персонажами оригінального серіалу.
Головні тези:
- Творці 'Дивних див' анонсували зйомки спінофу культового серіалу з повністю самостійною історією
- Новий спіноф не матиме прямої зв'язку з персонажами оригінального шоу, представить нових героїв та інші міста
- Робота над проєктом розпочнеться найближчим часом і частково відповість на запитання, що залишилися після завершення “Дивних див”.
Брати Даффери знімуть спіноф “Дивних див”
Метт Даффер зазначив, що спіноф отримає нових героїв, інше місто, новий світ і власну міфологію.
Водночас Дафери підтвердили, що спіноф частково відповість на запитання, які залишилися без пояснень в основному серіалі. Зокрема, проєкт торкнеться загадкового елемента, який персонаж на ім'я Генрі знайшов у фінальних сезонах.
Роботу над спінофом команда планує відновити найближчим часом. За словами Метта, вони з ентузіазмом повертаються до проєкту, адже найбільше цінують саме творчий процес створення нового світу:
В Україні фінальний епізод серіалу "Дивні дива" вийшов у ніч на 1 січня. Серія тривала понад дві години, завершивши п'ять сезонів шоу, яке встигло стати культовим.
