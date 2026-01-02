Творці "Дивних див" анонсували зйомки спінофу культового серіалу

Творці серіалу "Дивні дива" Метт і Росс Даффери анонсували майбутній спіноф культового шоу. Новий проєкт матиме повністю самостійну історію та не буде напряму пов’язаний із персонажами оригінального серіалу.

Брати Даффери знімуть спіноф “Дивних див”

Метт Даффер зазначив, що спіноф отримає нових героїв, інше місто, новий світ і власну міфологію.

У серіалі не з’являться жодні персонажі з "Дивних див", що дозволить авторам працювати з "чистого аркуша" без прив’язки до вже відомих сюжетних ліній. Поширити

Водночас Дафери підтвердили, що спіноф частково відповість на запитання, які залишилися без пояснень в основному серіалі. Зокрема, проєкт торкнеться загадкового елемента, який персонаж на ім'я Генрі знайшов у фінальних сезонах.

Роботу над спінофом команда планує відновити найближчим часом. За словами Метта, вони з ентузіазмом повертаються до проєкту, адже найбільше цінують саме творчий процес створення нового світу:

Найбільше в серіалі мені подобається працювати над ним. А не випускати його — це просто стресово, незалежно від того, як все пройде після випуску. Це, мабуть, найменш улюблена частина процесу. Мені подобається творча частина. Мені подобається створювати. Тож ми насправді дуже раді, і дуже цікаво працювати з чистого аркуша: абсолютно нові персонажі, нове місто, новий світ, нова міфологія. Поширити

В Україні фінальний епізод серіалу "Дивні дива" вийшов у ніч на 1 січня. Серія тривала понад дві години, завершивши п'ять сезонів шоу, яке встигло стати культовим.