Культовий серіал "Чорне дзеркало" повертається з 8-им сезоном — що відомо

Британський науково-фантастичний телесеріал-антологія "Чорне дзеркало" незабаром повернеться на Netflix з восьмим сезоном. Сценарист Чарлі Брукер заявив, що вже продумує нові історії.
Головні тези:
- Серіал “Чорне дзеркало” повертається з 8-им сезоном на Netflix.
- Сценарист Чарлі Брукер вже працює над новими історіями для антології.
Сценарист “Чорного дзеркала” анонсував 8-ий сезон
Про це в інтерв’ю Tudum розповів творець шоу Чарлі Брукер.
Водночас у нього досі викликає здивування, що деякі епізоди зійшли їм з рук:
На щастя, у серіалу є майбутнє, тому я можу підтвердити, що "Чорне дзеркало" повернеться, якраз вчасно, щоб реальність наздогнала його. Це дуже хвилююче. Ця частина мого мозку вже активувалася і працює на повну.
Творець шоу також натякнув на свої майбутні проекти для Netflix. Зокрема, новий серіал Брукера буде глибоким і серйозним кримінальним трилером, що зовсім відрізняється від "Чорного дзеркала".
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-