Культовий серіал "Чорне дзеркало" повертається з 8-им сезоном — що відомо
Категорія
Культура
Дата публікації

Культовий серіал "Чорне дзеркало" повертається з 8-им сезоном — що відомо

Чорне дзеркало
Джерело:  online.ua

Британський науково-фантастичний телесеріал-антологія "Чорне дзеркало" незабаром повернеться на Netflix з восьмим сезоном. Сценарист Чарлі Брукер заявив, що вже продумує нові історії.

Головні тези:

  • Серіал “Чорне дзеркало” повертається з 8-им сезоном на Netflix.
  • Сценарист Чарлі Брукер вже працює над новими історіями для антології.

Сценарист “Чорного дзеркала” анонсував 8-ий сезон

Про це в інтерв’ю Tudum розповів творець шоу Чарлі Брукер.

Говорячи про сьомий сезон, який отримав перші номінації на премію "Золотий глобус", англійський сценарист зізнався, що дуже пишається епізодами "Common People" та "Eulogy".

Водночас у нього досі викликає здивування, що деякі епізоди зійшли їм з рук:

На щастя, у серіалу є майбутнє, тому я можу підтвердити, що "Чорне дзеркало" повернеться, якраз вчасно, щоб реальність наздогнала його. Це дуже хвилююче. Ця частина мого мозку вже активувалася і працює на повну.

Творець шоу також натякнув на свої майбутні проекти для Netflix. Зокрема, новий серіал Брукера буде глибоким і серйозним кримінальним трилером, що зовсім відрізняється від "Чорного дзеркала".

Є дещо, про що я поки що не можу розповісти. Я навіть не можу сказати, як це називається, але це зовсім не "Чорне дзеркало". Це я можу сказати. Це щось зовсім інше. Найбільш детективний серіал усіх часів. Це глибокий і серйозний кримінальний трилер.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Netflix в моторошному відео анонсував вихід нового сезону "Чорне дзеркало"
Netflix в моторошному відео анонсував вихід нового сезону "Чорне дзеркало"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
У Netflix повідомили деталі виходу нового сезону серіалу «Чорне дзеркало»
У Netflix повідомили деталі виходу нового сезону серіалу «Чорне дзеркало»
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Творці "Дивних див" анонсували зйомки спінофу культового серіалу
Даффери

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?