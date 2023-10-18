Лавров назвал народ Северной Кореи "братским" и поблагодарил за поддержку в войне против Украины

18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поехал в Северную Корею. Там он заявил, что обе страны объединяют "исторически братские связи" и сказал, что Москва "высоко ценит" поддержку КНДР в войне против Украины.

Лавров уехал в Северную Корею

В Пхеньяне Ларов выступил с речью, где рассказывал о "японском милитаризме и американской гегемонии", якобы никуда не исчезших.

В целом, западный неоколониализм в полной мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев. В связи с этим наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторически братские связи, приобретает особое значение. Поделиться

Также он заявил, что РФ "высоко ценит" северокорейскую поддержку действий РФ в войне против Украины.

Ожидается, что двухдневный визит Лаврова заложит основу для предстоящей поездки в страну президента Владимира Путина.

Отношения России и КНДР

Напомним, что в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в РФ в своем специально построенном пуленепробиваемом поезде. Это была первая поездка Кима за пределы страны после пандемии Covid-19.

В РФ он встретился с Путиным и объявил двусторонние связи с Москвой "приоритетом номер один" для своей страны.

Эта встреча усилила опасения Запада, что Пхеньян может предоставить Москве оружие для войны против Украины.

Соединенные Штаты недавно заявили, что поставки оружия уже продолжаются, а за последние недели Северная Корея доставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов.

В обмен на это Пхеньян нуждается в разнообразной военной помощи, включая передовые технологии.