Лавров назвав народ Північної Кореї "братським" та подякував за підтримку у війні проти України

18 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поїхав до Північної Кореї. Там він заявив, що обидві країни об'єднують "історично братські зв'язки" і сказав, що Москва "високо цінує" підтримку КНДР у війні проти України.

Лавров поїхав до Північної Кореї

У Пхеньяні Ларов виступив з промовою, де розповідав про “японський мілітаризм та американську гегемонію“, які нібито нікуди не зникли.

Загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямком дій європейців, американців і японців. У зв'язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братські зв'язки, набуває особливого значення. Поширити

Також він заявив, що РФ “високо цінує“ північнокорейську підтримку дій РФ у війні проти України.

Очікується, що дводенний візит Лаврова закладе основу для майбутньої поїздки до країни президента Володимира Путіна.

Відносини Росії та КНДР

Нагадаємо, що у вересні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до РФ у своєму спеціально побудованому куленепробивному поїзді. Це була перша поїздка Кіма за межі країни після пандемії Covid-19.

У РФ він зустрівся з Путіним та оголосив двосторонні зв’язки з Москвою «пріоритетом номер один» для своєї країни.

Ця зустріч посилила побоювання Заходу, що Пхеньян може надати Москві зброю для війни проти України.

Нещодавно Сполучені Штати заявили, що поставки зброї вже тривають, а за останні тижні Північна Корея доставила Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

В обмін на це Пхеньян потребує різноманітної військової допомоги, включаючи передові технології.