Одной украинкой стало больше. Знакомьтесь: Екатерина Андреевна. Наша самая прекрасная девочка, которой мы с Андреем так ждали. Любимый не дождался месяц… Но стал папой, в каком бы измерении ни был.

Она носит имя, которое выбрал Андрей, а я согласилась, потому что хорошо. Ее одели в льи и шапочки, которые мы выбирали вместе: я сбрасывала фотографии, мужчина одобрял.

Она похожа на него, и у нее красивые щеки.