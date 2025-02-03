"Любимый не дождался месяц". Жена погибшего военного Анастасия Федченко родила дочь
Категория
Украина
Дата публикации

"Любимый не дождался месяц". Жена погибшего военного Анастасия Федченко родила дочь

Федченко
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Источник:  online.ua

2 февраля у журналистки Анастасии Федченко и морпеха Андрея Кузьменко родилась дочь Екатерина. Папа не дождался желаемого ребенка месяц – 4 января военный погиб на фронте.

Главные тезисы

  • Жена погибшего военного деликатно раскрывает эмоции, связанные с рождением ребенка без присутствия любимого.
  • Потеря любимого стала серьезным испытанием для семьи, но появление новой жизни приносит надежду и радость.
  • История рождения дочери после трагической гибели военного Андрея Кузьменко поражает и вдохновляет своей силой и любовью.
  • Жена и мать, Анастасия Федченко, обещает воспитать дочь с любовью и гордостью, стараясь заменить отца в ее жизни.

Жена погибшего военного Анастасия Федченко родила дочь

О рождении дочери сообщила счастливая мать Анастасия на своей странице в Facebook.

Одной украинкой стало больше. Знакомьтесь: Екатерина Андреевна. Наша самая прекрасная девочка, которой мы с Андреем так ждали. Любимый не дождался месяц… Но стал папой, в каком бы измерении ни был.

Она носит имя, которое выбрал Андрей, а я согласилась, потому что хорошо. Ее одели в льи и шапочки, которые мы выбирали вместе: я сбрасывала фотографии, мужчина одобрял.

Она похожа на него, и у нее красивые щеки.

Анастасия Федченко

Анастасия Федченко

Журналистка

Анастасия вспоминает, что они с мужем планировали партнерские роды, но, к сожалению, не суждено…

Вчера в роддоме со мной были две Оли: Ольга Омелянчук и Ольга Волынец. Они держали меня за руку и кормили из ложки. Никто не мог желать лучших партнерш на роды. Но вчера в родильном со мной должен был быть Андрей: держать за руку и кормить с ложки. Водить в туалет, поддерживая под локоть, и обувать резиновые тапочки.

Андрей планировал взять отпуск и успел бы посвятить время своим дорогим девушкам, если бы не трагическая гибель…

Я не могу об этом не думать, несмотря на огромное счастье, которое чувствую, когда смотрю на эти брови и губки, когда слышу, как Катя сопит. И даже когда она кричит так, что, кажется, сейчас оглохну. Доченька, папа тобой очень гордился бы. И мной тоже. Мы тебя очень любим. И я буду стараться растить тебя за нас двоих, — говорит Анастасия.

На фронте погиб боец Андрей Кузьменко

На фронте погиб морской пехотинец, офицер ВСУ, муж журналистки Новостной Анастасии Федченко Андрей Кузьменко. Супруги ждали пополнения — Анастасия беременна.

О потере 4 января сообщила сама журналистка.

Я называла тебя любовью всей моей жизни. Так и есть. Мой самый лучший друг, защитник, моя опора. Отец нашего ребенка. Люблю тебя и буду всегда любить. В каком измерении ты бы ни был. Андрея не стало. И моего сердца не стало, — написала Анастасия.

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