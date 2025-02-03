"Любимый не дождался месяц". Жена погибшего военного Анастасия Федченко родила дочь

2 февраля у журналистки Анастасии Федченко и морпеха Андрея Кузьменко родилась дочь Екатерина. Папа не дождался желаемого ребенка месяц – 4 января военный погиб на фронте.
Главные тезисы
- Жена погибшего военного деликатно раскрывает эмоции, связанные с рождением ребенка без присутствия любимого.
- Потеря любимого стала серьезным испытанием для семьи, но появление новой жизни приносит надежду и радость.
- История рождения дочери после трагической гибели военного Андрея Кузьменко поражает и вдохновляет своей силой и любовью.
- Жена и мать, Анастасия Федченко, обещает воспитать дочь с любовью и гордостью, стараясь заменить отца в ее жизни.
Жена погибшего военного Анастасия Федченко родила дочь
О рождении дочери сообщила счастливая мать Анастасия на своей странице в Facebook.
Анастасия вспоминает, что они с мужем планировали партнерские роды, но, к сожалению, не суждено…
Андрей планировал взять отпуск и успел бы посвятить время своим дорогим девушкам, если бы не трагическая гибель…
Я не могу об этом не думать, несмотря на огромное счастье, которое чувствую, когда смотрю на эти брови и губки, когда слышу, как Катя сопит. И даже когда она кричит так, что, кажется, сейчас оглохну. Доченька, папа тобой очень гордился бы. И мной тоже. Мы тебя очень любим. И я буду стараться растить тебя за нас двоих, — говорит Анастасия.
На фронте погиб боец Андрей Кузьменко
На фронте погиб морской пехотинец, офицер ВСУ, муж журналистки Новостной Анастасии Федченко Андрей Кузьменко. Супруги ждали пополнения — Анастасия беременна.
О потере 4 января сообщила сама журналистка.
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