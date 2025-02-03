"Коханий не дочекався місяць". Дружина загиблого військового Анастасія Федченко народила донечку

Однією українкою стало більше. Знайомтесь: Катерина Андріївна. Наша найпрекрасніша дівчинка, на яку ми з Андрієм так чекали. Коханий не дочекався місяць… Але став татом, у якому вимірі би не був.

Вона носить імʼя, яке обрав Андрій, а я погодилась, бо гарне ж. Її вдягнули в льолі та шапочки, які ми обирали разом: я скидала фотографії, чоловік схвалював.

Вона схожа на нього, і в неї найкрасивіші щоки.