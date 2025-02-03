"Коханий не дочекався місяць". Дружина загиблого військового Анастасія Федченко народила донечку
Категорія
Україна
Дата публікації

"Коханий не дочекався місяць". Дружина загиблого військового Анастасія Федченко народила донечку

Федченко
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Джерело:  online.ua

2 лютого у журналістки Анастасії Федченко і морпіха Андрія Кузьменка народилася донька Катерина. Тато не дочекався бажаної дитини місяць — 4 січня військовий загинув на фронті.

Головні тези:

  • Дружина загиблого військового Анастасія Федченко народила донечку Катерину.
  • Журналістка ділиться емоціями та спогадами про планування партнерських пологів, які не вдалося пережити з коханим.
  • Несподівана трагедія на фронті забрала життя Андрія Кузьменка, залишивши розділені серця дружини та доньки.
  • Трагічна загибель військового Андрія Кузьменка стала тяжким випробуванням для родини, але нове життя дарує надію на майбутнє.

Дружина загиблого військового Анастасія Федченко народила донечку

Про народження донечки повідомила щаслива мати Анастасія на своїй сторінці у Facebook.

Однією українкою стало більше. Знайомтесь: Катерина Андріївна. Наша найпрекрасніша дівчинка, на яку ми з Андрієм так чекали. Коханий не дочекався місяць… Але став татом, у якому вимірі би не був.

Вона носить імʼя, яке обрав Андрій, а я погодилась, бо гарне ж. Її вдягнули в льолі та шапочки, які ми обирали разом: я скидала фотографії, чоловік схвалював.

Вона схожа на нього, і в неї найкрасивіші щоки.

Анастасія Федченко

Анастасія Федченко

Журналістка

Анастасія згадує, що вони з чоловіком планували партнерські пологи, але на жаль, не судилося…

Вчора у пологовому зі мною були дві Олі: Ольга Омелянчук та Ольга Волинець. Вони тримали мене за руку і годували з ложки. Ніхто не міг бажати кращих партнерок на пологи. Але вчора у пологовому зі мною мав бути Андрій: тримати за руку і годувати з ложки. Водити до вбиральні, підтримуючи під лікоть, і взувати гумові капці.

Андрій планував взяти відпустку і встиг би присвятити час своїм найдорожчим дівчатам, якби не трагічна загибель…

Я не можу про це не думати попри величезне щастя, яке відчуваю, коли дивлюся на ці бровенята і губки, коли чую, як Катруся сопе. І навіть коли вона кричить так, що, здається, зараз оглухну. Доню, тато тобою дуже пишався би. І мною теж. Ми тебе страшенно любимо. І я старатимусь ростити тебе за нас двох, — каже Анастасія.

На фронті загинув боєць Андрій Кузьменко

На фронті загинув морський піхотинець, офіцер ЗСУ, чоловік журналістки Новинарні Анастасії Федченко Андрій Кузьменко. Подружжя чекало на поповнення — Анастасія вагітна.

Про втрату 4 січня повідомила сама журналістка.

Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе і завжди любитиму. У якому вимірі ти би не був. Андрія не стало. І мого серця не стало, — написала Анастасія.

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Категорія
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