Любое действие для разъединения украинцев является работой на врага — Юлия "Тайра" Паевская
Категория
Украина
Дата публикации

Любое действие для разъединения украинцев является работой на врага — Юлия "Тайра" Паевская

Тайра
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Источник:  online.ua

Украинская военнослужащая, парамедикиня, волонтер и доброволица Юлия "Тайра" Паевская обратилась к украинцам на фоне сегодняшнего обстрела Киева. По мнению Тайры, мы имеем дело с сакрализованным злом, которое ставит своей целью уничтожить нашу нацию. Поэтому любое действие, разъединяющее Украину, Паевская считает трудом на врага.

Главные тезисы

  • Разъединение украинцев является работой на врага, который ставит своей целью разрушить нацию.
  • Чтобы победить тиранию, необходимо оставаться едиными и не допускать деления народа.
  • Борьба с распадом сообщества требует говорения правды, поддержки и сохранения достоинства в любых обстоятельствах.

Россия хочет уничтожить достоинство украинцев изнутри.

Тайра вспомнила свой ужасный опыт в застенках россиян и наблюдение во время волн шахедов и ракет на города Украины.

Это не просто система преступлений, это сакрализованное зло — зло, принявшее свою сущность и гордое собой. В них существует наука пыток — это больше всего напоминает обряд, а не случайное насилие, это системный ритуал уничтожения человеческого достоинства.

Юлия "Тайра" Паевская

Юлия "Тайра" Паевская

Украинская парамедикиня и волонтер

В масштабах страны обстрелы мирных городов являются масштабируемыми пытками целого народа.

Ток в застенках, шахеды по мирным городам, системные избиения в российских тюрьмах, ракеты по многоэтажкам с детьми, информационные вбросы с пропагандистскими манипулятивными нарративами — это проявления трансцендентальной тирании, направленной на разъединение нашего сообщества.

Сегодня Кремль пошел ва-банк, отвергнув окончательно попытки отбелить свои действия в глазах мирового сообщества. Враг запускает волны шахедов и пропагандистских атак — более грязные, более хитрые, более глубокие. Они пытаются убить нас в наших домах и в наших душах изнутри, чтобы не надо было побеждать нас на поле боя, уверена Тайра.

И эта тирания имеет свой алгоритм:

  1. Отделить человека от общества.

  2. Лишить ее голоса, правды, имени.

  3. Заставить сомневаться в собственной ценности.

  4. Поставить выживание выше достоинства.

  5. Навязать язык неприятеля, категории неприятеля, ужас сформированный идеологами неприятеля.

  6. И вынудить поверить, что никто не придет на помощь.

Это сатанинский механизм уничтожения народа из-за разрушения доверия. Чтобы победить, нужно понимать не демонологию, а механизм трансценденции тирании. Он преодолевается только тогда, когда мы остаемся единым целым. Единство — это действие, самих слов мало.

Должны:

  1. Говорить правду, называть вещи и события словами определяющими их истину сущность;

  2. Поддержать того, кого уничтожают, и физически и нравственно;

  3. Не соглашаться на язык ненависти;

  4. Выбирать достоинство в любой ситуации.

  5. Продолжать сопротивление, искать новые способы воздействия и борьбы.

Тайра заметила, что россияне хотят истребить нашу нацию не только физически, но и из-за раздробления, токсического уныния, навязанной вражды, искажения памяти, смены речи, смыслов, навязать чувство бессилия.

Поэтому наше выживание — это не вопрос оружия, а вопрос построения и укрепления связи между людьми доброй воли.

Сейчас любое действие может разъединять украинцев. я воспринимаю как работу на враге. Когда мы вместе, мы трансцендируем их тиранию. Они боятся оружия, но их величайший кошмар — осознание того, что мы сохраняем и умножаем дальше решимость остаться свободными людьми. Они боятся того, что мы все запомним и того, что даже в застенке или под обстрелом свободный человек не кажется, свободные люди объединяются.

Паевская напоминает, что Украина начала эту войну, однако победа будет за нами.

Не мы начинали эту войну. Безграничная скорбь по всем погибшим на этой войне... А Украина будет всегда, фиг вы, с*ки, угадали.

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