Любое действие для разъединения украинцев является работой на врага — Юлия "Тайра" Паевская

Украинская военнослужащая, парамедикиня, волонтер и доброволица Юлия "Тайра" Паевская обратилась к украинцам на фоне сегодняшнего обстрела Киева. По мнению Тайры, мы имеем дело с сакрализованным злом, которое ставит своей целью уничтожить нашу нацию. Поэтому любое действие, разъединяющее Украину, Паевская считает трудом на врага.

Россия хочет уничтожить достоинство украинцев изнутри.

Тайра вспомнила свой ужасный опыт в застенках россиян и наблюдение во время волн шахедов и ракет на города Украины.

Это не просто система преступлений, это сакрализованное зло — зло, принявшее свою сущность и гордое собой. В них существует наука пыток — это больше всего напоминает обряд, а не случайное насилие, это системный ритуал уничтожения человеческого достоинства. Юлия "Тайра" Паевская Украинская парамедикиня и волонтер

В масштабах страны обстрелы мирных городов являются масштабируемыми пытками целого народа.

Ток в застенках, шахеды по мирным городам, системные избиения в российских тюрьмах, ракеты по многоэтажкам с детьми, информационные вбросы с пропагандистскими манипулятивными нарративами — это проявления трансцендентальной тирании, направленной на разъединение нашего сообщества.

Сегодня Кремль пошел ва-банк, отвергнув окончательно попытки отбелить свои действия в глазах мирового сообщества. Враг запускает волны шахедов и пропагандистских атак — более грязные, более хитрые, более глубокие. Они пытаются убить нас в наших домах и в наших душах изнутри, чтобы не надо было побеждать нас на поле боя, уверена Тайра.

И эта тирания имеет свой алгоритм:

Отделить человека от общества. Лишить ее голоса, правды, имени. Заставить сомневаться в собственной ценности. Поставить выживание выше достоинства. Навязать язык неприятеля, категории неприятеля, ужас сформированный идеологами неприятеля. И вынудить поверить, что никто не придет на помощь.

Это сатанинский механизм уничтожения народа из-за разрушения доверия. Чтобы победить, нужно понимать не демонологию, а механизм трансценденции тирании. Он преодолевается только тогда, когда мы остаемся единым целым. Единство — это действие, самих слов мало.

Должны:

Говорить правду, называть вещи и события словами определяющими их истину сущность; Поддержать того, кого уничтожают, и физически и нравственно; Не соглашаться на язык ненависти; Выбирать достоинство в любой ситуации. Продолжать сопротивление, искать новые способы воздействия и борьбы.

Тайра заметила, что россияне хотят истребить нашу нацию не только физически, но и из-за раздробления, токсического уныния, навязанной вражды, искажения памяти, смены речи, смыслов, навязать чувство бессилия. Поделиться

Поэтому наше выживание — это не вопрос оружия, а вопрос построения и укрепления связи между людьми доброй воли.

Сейчас любое действие может разъединять украинцев. я воспринимаю как работу на враге. Когда мы вместе, мы трансцендируем их тиранию. Они боятся оружия, но их величайший кошмар — осознание того, что мы сохраняем и умножаем дальше решимость остаться свободными людьми. Они боятся того, что мы все запомним и того, что даже в застенке или под обстрелом свободный человек не кажется, свободные люди объединяются.

Паевская напоминает, что Украина начала эту войну, однако победа будет за нами.