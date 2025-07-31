Будь-яка дія для роз'єднання українців є роботою на ворога — Юлія "Тайра" Паєвська

Українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка та доброволиця Юлія "Тайра" Паєвська звернулася до українців на тлі сьогоднішнього обстрілу Києва. На думку Тайри, ми маємо справу зі сакралізованим злом, яке ставить собі на меті знищити нашу націю. Тому будь-яку дію, яка роз'єднує Україну, Паєвська вважає працею на ворога.

Росія хоче знищити гідність українців зсередини — Паєвська

Тайра пригадала свій жахливий досвід у катівнях росіян та спостереження під час хвиль шахедів і ракет на міста України.

Це не просто система злочинів, це сакралізоване зло — зло, що прийняло свою сутність і пишається собою. У них існує наука катувань — це найбільше нагадує обряд, а не випадкове насильство, цє є системний ритуал знищення людської гідності. Юлія "Тайра" Паєвська Українська парамедикиня і волонтерка

У масштабах країни обстріли мирних міст є масштабованими тортурами цілого народу.

Струм в катівнях, шахеди по мирних містах, системні побиття в російських тюрмах, ракети по багатоповерхівках з дітьми, інформаційні вкиди з пропагандистськими маніпулятивними наративами — це є прояви трансцендентальної тиранії, що направлена на роз’єднання нашої спільноти, і живиться страхом своїх цілей.

Сьогодні Кремль пішов ва-банк, відкинувши остаточно спроби відбілити свої дії в очах світової спільноти. Ворог запускає хвилі шахедів і пропагандистських атак — брудніші, хитріші, глибші. Вони намагаються вбити нас в наших домах і в наших душах — зсередини, щоб не треба було перемагати нас на полі бою, впевнена Тайра.

І ця тиранія має свій алгоритм:

Відокремити людину від спільноти. Позбавити її голосу, правди, імені. Змусити сумніватися у власній цінності. Поставити виживання вище за гідність. Нав’язати мову ворога, категорії ворога, страх сформований ідеологами ворога. І змусити повірити, що ніхто не прийде на допомогу.

Це сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри. Щоб перемогти, треба розуміти не демонологію, а механізм трансценденції тиранії. Він долається тільки тоді, коли ми залишаємося єдиним цілим. Єдність — це дія, самих слів мало.

Мусимо:

Говорити правду, називати речі і події словами що визначають їх істину сутність; Підтримати того, кого знищують, і фізично і морально; Не погоджуватись на мову ненависті; Обирати гідність у будь-якій ситуації. Продовжувати спротив, шукати нові способи впливу і боротьби.

Тайра зауважила, що росіяни хочуть винищити нашу націю не лише фізично, а й через роздроблення, токсичну зневіру, нав’язану ворожнечу, викривлення пам’яті, зміну мови, сенсів, нав'язати відчуття безсилля. Поширити

Тому наше виживання — це не питання зброї, а питання побудови і укріплення зв’язку між людьми доброї волі.

Зараз будь-яку дію, що може роз'єднувати українців. я сприймаю як роботу на ворога. Коли ми разом — ми трансцендуємо їхню тиранію. Вони бояться зброї, але їхній найбільший кошмар — усвідомлення того, що ми зберігаємо і примножуємо далі рішучість залишитися вільними людьми. Вони бояться того, що ми все запам’ятаємо і того, що навіть у катівні чи під обстрілом вільна людина не здаєтбся, вільні люди об'єднуються.

Паєвська нагадує, що не Україна почала цю війну, проте перемога буде за нами.