По результатам нового исследования ученых Института метрики и оценки здоровья при медицинской школе Вашингтонского университета, люди с образованием имеют более среднюю продолжительность жизни, чем люди без образования.

Почему люди с образованием живут дольше людей без образования

По результатам опубликованного анализа выяснилось, что образование оказывает значительное влияние на продолжительность жизни.

При этом разрыв между наиболее и менее образованными людьми в течение нескольких последних десятилетий значительно возрос.

В частности, в 2019 году люди с высшим образованием имели на 11 лет больше жизни, чем те, у кого не было даже диплома о среднем образовании.

Еще в 2000 году этот разрыв составлял 8 лет.

Студенты

Результаты исследования продемонстрировали разные показатели увеличения продолжительности жизни в зависимости от уровня образования.

Наибольший рост продолжительности уровня жизни наблюдался у выпускников колледжей на целых 2,5 года до 84,2 лет.

У ряда людей с высшим образованием продолжительность жизни увеличилась на 7 месяцев, достигнув 82,1 года.

У выпускников средней школы продолжительность жизни в среднем увеличивалась всего на 3 месяца — до 77,3 лет.

У людей без диплома о среднем образовании продолжительность жизни не увеличилась совсем и осталась на прежнем уровне — 73,5 года.

По словам старшего автора исследования и доцента IHME, Лауры Дуайер-Линдгрен, такие показатели можно объяснить тем, что в США образование предоставляет лучшие перспективы трудоустройства, более высокооплачиваемую работу, что уменьшает риски для здоровья.

Такие люди могут вести более здоровый образ жизни и получать более качественные медицинские услуги.

Продолжительность жизни людей без диплома о среднем образовании составляла от 57,9 лет до 90,1 в разных округах и районах.

Для сравнения, у выпускников колледжей этот разброс на 18,7 лет меньше — от 75,2 до 93,9 лет в разных округах.

В каких районах США продолжительность больше, а где меньше

Особенно резкие отличия наблюдались в округах Юго-Востока, Аппалачей и части Южной Дакоты, где средняя продолжительность жизни была заметно ниже у менее образованного населения.

В Калифорнии же, напротив, продолжительность жизни не имеющих диплома о среднем образовании значительно увеличилась. Вероятно, на это повлияло большое количество иммигрантов в штате, обычно живущих дольше, чем уроженцы США.

При этом исследователи отмечают, что если бы выпускники колледжей в США рассматривались в качестве отдельной нации, по продолжительности жизни они занимали четвертое место в мире среди 199 стран.

В то же время люди с дипломом о полном среднем образовании занимали бы лишь 137 место.

Результаты исследования также показали, что женщины неизменно опережают мужчин на всех уровнях образования, хотя разрыв в продолжительности жизни между наименее и наиболее образованными мужчинами за два десятилетия увеличился в большей степени.

В 2019 году женщины без диплома о среднем образовании прожили в среднем почти 72 года по сравнению с 68 годами у мужчин.