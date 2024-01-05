В Украине готовится масштабная реформа высшего образования. Что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине готовится масштабная реформа высшего образования. Что изменится

Денис Шмыгаль
Высшее образование
Читати українською

5 января Кабинет Министров Украины согласовал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям». Он предполагает ряд изменений.

Реформа высшего образования: что известно

Кабмин предлагает изменить подход обучения «на бюджете» и по контракту, чтобы охватить государственной поддержкой больше студентов.

В законопроекте, поддержанном Кабмином, предусмотрено, что в будущем студенты смогут учиться за счет:

  • государственного заказа,

  • государственных грантов,

  • льготных кредитов,

  • на контрактной форме обучения.

Государственный заказ – это полностью безвозмездное обучение студента за бюджетные средства. Одновременно мы вводим модель государственных грантов, позволяющих полностью или частично покрыть расходы на обучение.

В настоящее время 60% студентов учится на контракте. Цель – чтобы более 60% студентов получали различные виды государственной поддержки.

В МОН отмечают, что размер государственного гранта будет зависеть от результатов внешнего оценивания знаний и выбранной специальности:

  • Отличные результаты ВНО/НМТ позволят претендовать на государственные гранты, полностью покрывающие стоимость обучения.

  • Высокие и средние результаты ЗНО/НМТ позволят претендовать на частичное обучение. Другую часть студент будет софинансировать или получит льготный долгосрочный кредит.

Государственные гранты будут выплачиваться в течение установленного срока обучения и могут индексироваться по уровню инфляции.

В то же время бюджетные места для уязвимых категорий абитуриентов сохранятся.

Если Верховная Рада примет законопроект, новая система грантов заработает с сентября 2024 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине трансформируют высшее образование — что ждет студентов
Михаил Федоров
образование
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Нет места в системе образования. Министр Лисовый объяснил увольнение Фарион
Оксен Лисовый
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вице-премьер Федоров предлагает три важных изменения в системе высшего образования
Михаил Федоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.