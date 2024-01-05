В Украине готовится масштабная реформа высшего образования. Что изменится

5 января Кабинет Министров Украины согласовал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям». Он предполагает ряд изменений.
Реформа высшего образования: что известно
Кабмин предлагает изменить подход обучения «на бюджете» и по контракту, чтобы охватить государственной поддержкой больше студентов.
В законопроекте, поддержанном Кабмином, предусмотрено, что в будущем студенты смогут учиться за счет:
государственного заказа,
государственных грантов,
льготных кредитов,
на контрактной форме обучения.
В настоящее время 60% студентов учится на контракте. Цель – чтобы более 60% студентов получали различные виды государственной поддержки.
В МОН отмечают, что размер государственного гранта будет зависеть от результатов внешнего оценивания знаний и выбранной специальности:
Отличные результаты ВНО/НМТ позволят претендовать на государственные гранты, полностью покрывающие стоимость обучения.
Высокие и средние результаты ЗНО/НМТ позволят претендовать на частичное обучение. Другую часть студент будет софинансировать или получит льготный долгосрочный кредит.
Государственные гранты будут выплачиваться в течение установленного срока обучения и могут индексироваться по уровню инфляции.
В то же время бюджетные места для уязвимых категорий абитуриентов сохранятся.
Если Верховная Рада примет законопроект, новая система грантов заработает с сентября 2024 года.
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