В Україні готують масштабну реформу вищої освіти. Що зміниться

5 січня Кабінет Міністрів України погодив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам». Він передбачає низку змін.

Реформа вищої освіти: що відомо

Кабмін пропонує змінити підхід навчання «на бюджеті» і за контрактом, аби охопити державною підтримкою якнайбільше студентів.

У законопроєкті, який підтримав Кабмін, передбачено, що у майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок:

державного замовлення,

державних грантів,

пільгових кредитів,

на контрактній формі навчання.

Державне замовлення — це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти. Одночасно ми запроваджуємо модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Поширити

Зараз 60% студентів навчається на контракті. Мета - щоб понад 60% студентів отримували різні види державної підтримки.

У МОН зазначають, що розмір державного гранту залежатиме від результатів зовнішнього оцінювання знань та обраної вступником спеціальності:

Відмінні результати ЗНО/НМТ дозволять претендувати на державні гранти, які будуть повністю покривати вартість навчання.

Високі та середні результати ЗНО/НМТ дозволять претендувати на часткове покриття навчання. Іншу частину студент співфінансуватиме або отримає пільговий довгостроковий кредит.

Державні гранти виплачуватимуть упродовж встановленого терміну навчання і можуть індексувати за рівнем інфляції.

Водночас бюджетні місця для вразливих категорій вступників збережуться.

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, нова система грантів запрацює вже з вересня 2024 року.