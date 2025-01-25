За результатами нового дослідження науковців Інституту метрики та оцінки здоров'я при медичній школі Вашингтонського університету, люди з освітою мають довшу середню тривалість життя, ніж люди без освіти.

Чому люди з освітою живуть довше за людей без освіти

За результатами опублікованого аналізу з’ясувалось, що освіта значним чином впливає на тривалість життя.

При цьому розрив між найбільш і найменш освіченими людьми протягом кількох останніх десятиліть значно зріс.

Зокрема, у 2019 році люди з вищою освітою мали на 11 років довше життя за тих, у кого не було навіть диплома про середню освіту.

Ще у 2000 році цей розрив складав 8 років.

Студенти

Результати дослідження продемонстрували різня показники збільшення тривалості життя залежно від рівня освіти.

Найбільше зростання тривалості рівня життя спостерігалось у випускників коледжів, на цілих 2,5 роки до 84,2 років.

У низки людей з вищою освітою тривалість життя збільшилась на 7 місяців, досягши 82,1 року.

У випускників середньої школи тривалість життя у середньому збільшувалась усього на 3 місяці — до 77,3 років.

У людей без диплома про середню освіту тривалість життя не збільшилася зовсім і залишилася на колишньому рівні — 73,5 року.

За словами старшої авторки дослідження і доцентки IHME, Лаури Дуаєр-Ліндгрен, такі показники можна пояснити тим, що в США освіта надає кращі перспективи працевлаштування, більш високооплачувану роботу, що зменшує ризики для здоров’я.

Такі люди мають змогу вести більш здоровий образ життя і отримувати більш якісні медичні послуги.

Тривалість життя людей без диплома про повну загальну середню освіту становила від 57,9 років до 90,1 у різних округах та районах.

Для порівняння, у випускників коледжів цей розкид на 18,7 років менший — від 75,2 до 93,9 років у різних округах.

У яких районах США тривалість більша, а де — менша

Особливо різкі відмінності спостерігалися в округах Південного Сходу, Аппалачів і частини Південної Дакоти, де середня тривалість життя була помітно нижчою у менш освіченого населення.

У Каліфорнії ж, навпаки, тривалість життя тих, хто не має диплома про середню освіту, значно збільшилася. Ймовірно, на це вплинула велика кількість іммігрантів у штаті, які зазвичай живуть довше, ніж уродженці США.

При цьому дослідники зазначають, що якби випускники коледжів у США розглядались б у якості окремої нації, за тривалістю життя вони посідали б четверте місце у світі серед 199 країн.

У той же час люди з дипломом про повну середню освіту займали б лише 137-ме місце.

Результати дослідження також показали, що жінки незмінно випереджають чоловіків на всіх рівнях освіти, хоча розрив у тривалості життя між найменш і найбільш освіченими чоловіками за два десятиліття збільшився більшою мірою.

У 2019 році жінки без диплома про повну загальну середню освіту прожили в середньому майже 72 роки порівняно з 68 роками у чоловіків.