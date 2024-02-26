Сім порад студентам від Євгена Кудрявця, першого заступника міністра освіти і науки України

Підготовлено за результатами менторсьої сесії для студентів НУ «Чернігівська політехніка» у межах програми «Менторство для лідерів».

Про мотив приходу до державної служби

З перших днів я був в студентському самоврядуванні, одразу поринув в активне життя університету.

Внутрішня мотивація була працювати з людьми, паралельно була наукова активність. Активно займався громадським сектором. Згодом долучився до громадської ради при Міністерстві освіти.

Про навчання в США та важливість іноземної мови.

Якщо ви хочете жити в суспільстві майбутнього, у вас немає іншого варіанту: ви маєте володіти англійською мовою, це база.

Щодо іноземної освіти: до участі в програмі відбирали 25 осіб на рік з усього світу. Я став другим українцем за всю історію програми.

Ми переймали підходи і намагались імплементувати. По кожному курсу щотижня я отримував список джерел, які треба вивчити. При цьому тебе не питають, про що ти читав. Тобі задають питання, на які ти можеш відповісти, проводячи аналіз та логічні висновки із прочитаних статей (це десь 150 сторінок з кожного курсу щотижня). Відбувалась командна робота, що дуже допомагала здружитися. Євген Кудрявець Перший заступник міністра освіти і науки України

Основою цієї моделі навчання є формування командної гри, власної думки, вміння робити аналіз, і відбирати від загального конкретне. Важливо, що викладачі постійно оновлюють список матеріалу, щоб інформація була актуальна, не використовують старі публікації.

Про новий світ

Ми живемо в новому світі, який має акронім VUCA. Це концепція, яка означає, що ми живемо сьогоднішнім днем.

VUCA — це акронім англійських слів volatility (мінливість), uncertainty (невизначеність), complexity (складність) і ambiguity (неоднозначність). Світ VUCA — це світ, в якому завдання прогнозування важко реалізувати.

Світ неочікуваний та крихкий. VUCA-WORLD, в я кому ми живемо, це нова реальність і новий тренд сьогодні.

Ще дуже багато говорить про нову еру — світ BANI. Світ, який є крихким, тривожним, нелінійним і неосяжним. У цьому світі ми будемо жити наступні 10-15 років. Це означає, що ви маєте побудувати свій острів стабільності, бути готовими до змін, зловити хвилю неосяжності для того, щоб бути успішним лідером. Поширити

Чи можете сьогодні ви знати, що буде через 10 років? Ні. Але ви можете знати свої мрії та плани.

Про планування

Планувати потрібно, ключове питання ЯК? Якщо 40 років тому лідерство було лінійне, ти міг знайти свій шлях і рухатися ним. Але зараз світ нелінійний. Зараз це вибір цінностей.

Планування в лінійному світі для нас є зрозумілим: я хочу бути юристом, поступив на навчання, буду захищати людей. Ваші плани мають прив’язку до позиції, ролей. Ми лінійно йдемо до своєї цілі. Євген Кудрявець Перший заступник міністра освіти і науки України

Зараз весь світ живе невизначеністю. Якщо ми будемо прив’язуватися до конкретних речей — нам буде важко. Ми маємо прив’язуватись до цінностей: що для мене важливо? Ми оцінюємо кожні нові можливості з точки зору своїх цінностей і відчуттів. Ви маєте знайти ядро ваших бажань, яке було б вище за кар’єру та посади.

Про вічні питання батьків та дітей

Ми знаходимося під впливом соціуму, друзів, оточення і, звісно, батьків. Наше рішення — це мікс різних впливів, це нормально. У всіх були моменти, коли ми не розуміли та засуджували вчинки або вибір інших.

Ми прив’язуємо рішення іншої людини до нашого накопиченого досвіду. Кожна людина є унікальним набором здібностей, компетентностей, попереднього досвіду. За кордоном це називається бекграунд, твоя основа, на чому ти стоїш.

Важливо базове уміння рефлексувати та розуміти, чи це моє бажання, чи це впливи інших людей. Можливо це і добре, вплив теж буває позитивним.

Зрозуміло, що в 16-17 років є великий вплив родини. Це проблема не тільки нашого суспільства. Не думайте, що немає впливу батьків на дітей, скажімо, в Німеччині чи Франції. Якщо дитина усвідомлює свій вибір — треба вести цей діалог наперед. Показати серйозність своїх намірів та наявність чіткого плану. Світ відкритий для стажувань, для практики і можливості показати себе. Поширити

Фактори, які вплинули на лідерські якості

Що вплинуло? Те, що я завжди робив більше, і робив багато речей одночасно. Вплинуло оточення, мої вчителі та друзі. Ми робили все в запалі та спільній енергії. І також те, що я навчився відмовляти, коли мені було не цікаво.

Ще вплинула правильна постановка цілей: спочатку я цілі ставив на рік, підводив підсумки. Потім почав розширяти цілі в часі. Не зажимати самого себе в часових рамках та не створювати штучних бар’єрів.

Про лідерство. Відмінність між жіночим лідерством та чоловічим.

Ніякої відмінності немає. Є проблема доступу до керівних посад. Але це зовсім інше питання. Проблема навіть не в квотуванні, а сприйнятті суспільством.

Ми точно можемо говорити, що лідер делегує повноваження, і це одне з ключових вмінь. У цьому основна задача лідера: направляти. Якщо ти замикаєш всі процеси на собі і не створюєш можливості для інших — це неправильне лідерство. Поширити

Лідерство включає ще натхнення і наставництво. Ти маєш мотивувати і показувати шлях. Бути лідером — не значить бути менеджером, робити все самому.