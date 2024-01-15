В Україні планують зменшити кількість вишів — відома причина

Як заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, кількість вишів в Україні незабаром може зменшитися, оскільки протягом останніх років суттєво скорочується кількість випускників шкіл.

Вишів в Україні може стати менше: перші подробиці

Представник МОН звертає увагу на те, що минулого року в Україні було близько 360 тисяч випускників шкіл, тоді як ще у 2008 році ця кількість сягала 640 тисяч.

За його словами, у 2008 році перцювали близько 350 навчальних закладів, у яких у середньому навчалися по 6,7 тисячі студентів.

Михайло Винницький також зазначив, що у 2021 році загальна кількість закладів зменшилася до 300. Згідно з офіційними даними, кількість студентів у кожному з них сягає 3,4 тисяч.

Як запевняє представник МОН, Проблема відтоку українських студентів за кордон не така масштабна, ніж багатьом здається.

Спираючись лише на демографію, яка не враховує показників міграції, пов’язаної з війною, ми бачимо постійне зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому. Поширити

Окрім того, прогнозується, що за 10 років в Україні буде приблизно 300 тисяч випускників. Що важливо розуміти, ця кількість передбачає повернення всіх окупованих Росією територій.

МОН готує реформу вищої освіти

Як зазначає Михайло Винницький, станом на сьогодні на території нашої країни, крім 100 приватних закладів вищої освіти та 40 комунальних, діє ще майже 170 державних університетів.

Команда МОН уже розробила законопроєкт про реформу вищої освіти, який передбачає скорочення кількості вишів до близько 100.