У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту — що відомо

У ніч на 6 грудня у Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Масове отруєння в Полтаві

В ОВА повідомляють, що всі студенти, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Поширити

В ОВА зазначили, що також відбувається перевірка їдальні.

Директорка обласної інфекційної лікарні Наталія Свириденко у коментарі “Суспільному” розповіла, що у госпіталізованих студентів нудота, діарея тощо. Вони - у стані середньої тяжкості.

Отруєння курсантів в Одесі

13-19 листопада у двох одеських навчальних закладах отруїлися курсанти. До лікарні потрапили 64 курсанти віком від 15 до 22 років.

Поліція Одеської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

В рамках розпочатих кримінальних проваджень призначено експертні дослідження.