У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту — що відомо

У ніч на 6 грудня у Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого.
Масове отруєння в Полтаві
В ОВА повідомляють, що всі студенти, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.
В ОВА зазначили, що також відбувається перевірка їдальні.
Директорка обласної інфекційної лікарні Наталія Свириденко у коментарі “Суспільному” розповіла, що у госпіталізованих студентів нудота, діарея тощо. Вони - у стані середньої тяжкості.
Отруєння курсантів в Одесі
13-19 листопада у двох одеських навчальних закладах отруїлися курсанти. До лікарні потрапили 64 курсанти віком від 15 до 22 років.
Поліція Одеської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
В рамках розпочатих кримінальних проваджень призначено експертні дослідження.
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