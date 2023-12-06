В Полтаве массово отравились студенты юридического института — что известно

В ночь на 6 декабря в Полтаве с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого.
Массовое отравление в Полтаве
В ОВА сообщают, что все студенты, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.
В ОВА отметили, что также проходит проверка столовой.
Директор областной инфекционной больницы Наталья Свириденко в комментарии "Суспільному" рассказала, что у госпитализированных студентов тошнота, диарея и тому подобное. Они – в состоянии средней тяжести.
Отравления курсантов в Одессе
13-19 ноября в двух одесских учебных заведениях отравились курсанты. В больницу попали 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет.
Полиция Одесской области внесла в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
В рамках начатых уголовных производств назначены экспертные исследования.
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