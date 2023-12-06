В Полтаве массово отравились студенты юридического института — что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Полтаве массово отравились студенты юридического института — что известно

Филипп Пронин / Полтавская ОВА
Врач
Читати українською

В ночь на 6 декабря в Полтаве с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого.

Массовое отравление в Полтаве

В ОВА сообщают, что все студенты, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Причины инцидента устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование.

В ОВА отметили, что также проходит проверка столовой.

Директор областной инфекционной больницы Наталья Свириденко в комментарии "Суспільному" рассказала, что у госпитализированных студентов тошнота, диарея и тому подобное. Они – в состоянии средней тяжести.

Отравления курсантов в Одессе

13-19 ноября в двух одесских учебных заведениях отравились курсанты. В больницу попали 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет.

Полиция Одесской области внесла в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В рамках начатых уголовных производств назначены экспертные исследования.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Мелитополе партизаны отравили российских оккупантов в местном кафе
Мелитополь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Жену Буданова отравили тяжелыми металлами — Бабель
Марианна Буданов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Минус 24 оккупанта. В Крыму две девушки отравили военных РФ
Армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.