В Полтаве массово отравились студенты юридического института — что известно

В ночь на 6 декабря в Полтаве с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого.

Массовое отравление в Полтаве

В ОВА сообщают, что все студенты, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Причины инцидента устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Поделиться

В ОВА отметили, что также проходит проверка столовой.

Директор областной инфекционной больницы Наталья Свириденко в комментарии "Суспільному" рассказала, что у госпитализированных студентов тошнота, диарея и тому подобное. Они – в состоянии средней тяжести.

Отравления курсантов в Одессе

13-19 ноября в двух одесских учебных заведениях отравились курсанты. В больницу попали 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет.

Полиция Одесской области внесла в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В рамках начатых уголовных производств назначены экспертные исследования.