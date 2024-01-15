В Украине планируют сократить количество вузов — известна причина

Как заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, количество вузов в Украине в скором времени может уменьшиться, поскольку в последние годы существенно сокращается количество выпускников школ.

Вузов в Украине может стать меньше: первые подробности

Представитель МОН обращает внимание на то, что в прошлом году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ, тогда как еще в 2008 году это количество достигало 640 тысяч.

По его словам, в 2008 году работали около 350 учебных заведений, в которых в среднем обучались по 6,7 тысяч студентов.

Михаил Винницкий также отметил, что в 2021 году общее количество заведений уменьшилось до 300. Согласно официальным данным, количество студентов в каждом из них достигает 3,4 тысячи.

Как уверяет представитель МОН, проблема оттока украинских студентов за границу не столь масштабна, как многим кажется.

Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. Поделиться

Кроме того, прогнозируется, что через 10 лет в Украине будет примерно 300 тысяч выпускников. Что важно понимать, это количество предполагает возврат всех оккупированных Россией территорий.

МОН готовит реформу высшего образования

Как отмечает Михаил Винницкий, по состоянию на сегодняшний день на территории нашей страны, кроме 100 частных учреждений высшего образования и 40 коммунальных, действует еще почти 170 государственных университетов.

Команда МОН уже разработала законопроект о реформе высшего образования, предусматривающий сокращение количества вузов до около 100.