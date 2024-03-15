Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного Креста из-за помощи армии РФ

Российский Красный Крест поддерживает войну в Украине

Недавно в сети появилась информация, что президент российского Красного Креста (РЧХ) имеет отношение к пропутинской патриотической организации, а работники РЧХ рассказывают о невозможности мира с украинскими нацистами. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады Украины

Лубинец также обратил внимание на информацию, что СЧХ принимает участие в военных собраниях и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины.

Уполномоченный по правам человека сообщил, что направил письмо Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца с требованиями, чтобы:

такие действия были публично осуждены;

было проведено прозрачное расследование действий русского Красного Креста;

на время проведения расследования приостановили членство и участие СЧХ в сообществе;

если расследование подтвердит имеющиеся данные, нужно потребовать, чтоб компанию исключили из федерации.

На официальной странице Международной федерации Красного Креста пока нет комментариев по поводу этой информации.

Что известно о Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — это самое большое в мире гуманитарное объединение, призванное помогать людям, в частности во время войн. В него входят Международный Комитет Красного Креста и национальные общества в 192 странах мира. Одно из них — русский Красный Крест.

В 2023 году РКК получил от Международного комитета Красного Креста пять миллионов швейцарских франков (это 210 миллионов гривен). При этом РКХ также получает деньги из российского бюджета и почти открыто поддерживает агрессию против Украины.

В преддверии издания VSquare опубликовало расследование о том, что РЧХ регулярно сотрудничает с патриотическими военными лагерями россии, а в январе 2024 года председатель организации Павел Савчук подписал соглашение о сотрудничестве с детским лагерем Артек в Крыму. На директора лагеря Константина Федоренко ЕС и США наложили санкции из-за депортации украинских детей.