Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста через допомогу армії РФ

Російський Червоний Хрест підтримує війну в Україні

Нещодавно в мережі зʼявилася інформація, що президент російського Червоного Хреста (РЧХ) має стосунок до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами”. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради України

Лубінець також звернув увагу на інформацію, що РЧХ бере учать у військових зборах і навчаннях для дітей, де поширюється ідеологія продовження війни проти України.

Уповноважений з прав людини повідомив, що надіслав листа до Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з вимогами, щоб:

такі дії були публічно засуджені;

було проведене прозоре розслідування дій російського Червоного Хреста;

на час проведення розслідування призупинили членство й участь РЧХ у співтоваристві;

якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

На офіційній сторінці Міжнародної федерації Червоного Хреста наразі немає коментарів щодо цієї інформації.

Що відомо про Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — це найбільше у світі гуманітарне обʼєднання, покликане допомагати людям, зокрема під час воєн. До нього входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста та національні товариства у 192 країнах світу. Одне з них — російський Червоний Хрест.

2023 року РЧХ отримав від Міжнародного комітету Червоного Хреста пʼять мільйонів швейцарських франків (це 210 мільйонів гривень). При цьому РЧХ також отримує гроші з російського бюджету і майже відкрито підтримує агресію проти України.

Напередодні видання VSquare опублікувало розслідування про те, що РЧХ регулярно співпрацює з патріотичними військовими таборами росії, а в січні 2024 року голова організації Павло Савчук підписав угоду про співпрацю з дитячим табором “Артек” у Криму. На директора табору Костянтина Федоренка ЄС і США наклали санкції через депортацію українських дітей.