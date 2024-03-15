Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста через допомогу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста через допомогу армії РФ

Дмитро Лубінець
хрест

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста за порушення принципу нейтральності.

Російський Червоний Хрест підтримує війну в Україні

Нещодавно в мережі зʼявилася інформація, що президент російського Червоного Хреста (РЧХ) має стосунок до пропутінської “патріотичної” організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з “українськими нацистами”.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України

Лубінець також звернув увагу на інформацію, що РЧХ бере учать у військових зборах і навчаннях для дітей, де поширюється ідеологія продовження війни проти України.

Уповноважений з прав людини повідомив, що надіслав листа до Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з вимогами, щоб:

  • такі дії були публічно засуджені;

  • було проведене прозоре розслідування дій російського Червоного Хреста;

  • на час проведення розслідування призупинили членство й участь РЧХ у співтоваристві;

  • якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

На офіційній сторінці Міжнародної федерації Червоного Хреста наразі немає коментарів щодо цієї інформації.

Що відомо про Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — це найбільше у світі гуманітарне обʼєднання, покликане допомагати людям, зокрема під час воєн. До нього входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста та національні товариства у 192 країнах світу. Одне з них — російський Червоний Хрест.

2023 року РЧХ отримав від Міжнародного комітету Червоного Хреста пʼять мільйонів швейцарських франків (це 210 мільйонів гривень). При цьому РЧХ також отримує гроші з російського бюджету і майже відкрито підтримує агресію проти України.

Напередодні видання VSquare опублікувало розслідування про те, що РЧХ регулярно співпрацює з патріотичними військовими таборами росії, а в січні 2024 року голова організації Павло Савчук підписав угоду про співпрацю з дитячим табором “Артек” у Криму. На директора табору Костянтина Федоренка ЄС і США наклали санкції через депортацію українських дітей.

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