Лувр закрылся для посетителей из-за террористической угрозы
Категория
Мир
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Лувр закрылся для посетителей из-за террористической угрозы

Лувр закрылся для посетителей из-за террористической угрозы
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Источник:  AFP

Музей Лувр, один из самых известных во Франции и мире, неожиданно закрыл двери для посетителей из-за террористической угрозы.

Лувр закрылся для посетителей из-за террористической угрозы

Днем 14 октября Лувр опубликовал на своих страницах объявление, что музей приостанавливает работу в эту субботу "из соображений безопасности", пообещав посетителям компенсацию за приобретенные билеты.

В комментарии AFP спикер музея пояснил, что Лувр получил письменное сообщение, где речь шла о "рисках" для музея и посетителей.

Учитывая контест текущей ситуации и введение в стране уровня высокой террористической угрозы, мы решили эвакуировать посетителей и на день закрыть двери, а тем временем провести необходимые проверки, – сообщила пресс-секретарь.

Террористические операции во Франции

Утром 13 октября в городке на севере Франции 20-летний парень родом из Чечни совершил исламистское нападение в лицее и убил одного учителя. После этого в другом месте задержали еще одного подозрительного человека.

После экстренного совещания правительство решило ввести в стране самый высокий уровень террористической угрозы. К мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.

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