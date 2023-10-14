Лувр закрився для відвідувачів через терористичну загрозу
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Лувр закрився для відвідувачів через терористичну загрозу

Лувр закрився для відвідувачів через терористичну загрозу
Джерело:  AFP

Музей Лувр, один з найвідоміших у Франції та світі, несподівано закрив двері для відвідувачів через терористичну загрозу

Лувр закрився для відвідувачів через терористичну загрозу

Вдень 14 жовтня Лувр опублікував на своїх сторінках оголошення, що музей призупиняє роботу цієї суботи "з міркувань безпеки", пообіцявши відвідувачам компенсацію за придбані квитки. 

У коментарі AFP речниця музею пояснила, що Лувр отримав письмове повідомлення, де йшлося про "ризики" для музею і відвідувачів.

З огляду на контест поточної ситуації і запровадження в країні рівня високої терористичної загрози, ми вирішили евакуювати відвідувачів і на день закрити двері, а тим часом провести необхідні перевірки, – повідомила речниця.

Терористичні операції у Франції

Вранці 13 жовтня у містечку на півночі Франції 20-річний хлопець родом з Чечні скоїв ісламістський напад у ліцеї та вбив одного вчителя. Після того в іншому місці затримали ще одну підозрілу людину.   

Після екстреної наради уряд вирішив запровадити в країні найвищий рівень терористичної загрози. До заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.  

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