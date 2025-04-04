Майли Сайрус представила сингл из альбома Something Beautiful — видео

Американская певица и актриса, обладательница премий "Золотой глобус", MTV Europe Music Awards, Billboard Touring Awards и другие Майли Сайрус представила новый сингл "End of the World" ("Конец света"). Новый трек войдет в будущий альбом артистки "Something Beautiful".

Майли Сайрус выпустила новый клип

Новая пластинка знаменитости станет первой в ее карьере за последние два года. Последний ее альбом "Endless Summer Vacation" и его нашумевший хит-сингл "Flowers" вышли в 2023 году.

В новую пластинку войдет 13 треков, три из которых уже увидели свет. Речь идет о "End of the World", R&B песне "Something Beautiful" и артроковой "Prelude". Премьера альбома пройдет уже 30 мая этого года.

В новую композицию Сайрус представила атмосферный клип. В нем она показалась в изумрудном платье с бахромой. Исполнительница в ролике исполняет песню на задымленной сцене.

Режиссерами музыкального видео стали Джейкоб Биксенман и Брендан Уолтер. Кстати, на клипе через 16 часов после выхода уже собралось почти 730 тысяч просмотров и более 86 тысяч понравившихся. Поделиться

После выхода Something Beautiful звезда планирует выпустить полнометражный фильм, посвященный пластинке.

Знаменитость делилась, что при создании новых треков она вдохновлялась творчеством Pink Floyd.

Продюсерами альбома стала сама Майли и Шон Эверетт, работавший над треком "End of the World" вместе с Майклом Поллаком, Джонатаном Радо, Максом Морандо, а также с группой Alvvays.