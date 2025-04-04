Майлі Сайрус представила сингл з альбому Something Beautiful — відео

Американська співачка та акторка, володарка премій "Золотий глобус", MTV Europe Music Awards, Billboard Touring Awards та інших Майлі Сайрус представила новий сингл "End of the World" ("Кінець світу"). Новий трек увійде до майбутнього альбому артистки "Something Beautiful".

Майлі Сайрус випустила новий кліп

Нова платівка знаменитості стане першою в її кар'єрі за останні два роки. Останній її альбом "Endless Summer Vacation" та його нашумілий хіт-сингл "Flowers" вийшли у 2023-му.

До нової платівки увійде 13 треків, три з яких уже побачили світ. Йдеться про "End of the World", R&B пісню "Something Beautiful" та артрокову "Prelude". Прем'єра альбому відбудеться вже 30 травня цього року.

До нової композиції Сайрус представила атмосферний кліп. В ньому вона показалася у смарагдовій сукні з бахромою. Виконавиця у ролику виконує пісню на задимленій сцені.

Режисерами музичного відео стали Джейкоб Біксенман та Брендан Волтер. До речі, на кліпі за 16 годин після виходу вже зібралося майже 730 тисяч переглядів та понад 86 тисяч вподобайок. Поширити

Після виходу "Something Beautiful" зірка планує випустити повнометражний фільм, присвячений платівці.

Знаменитість ділилася, що під час створення нових треків вона надихалася творчістю Pink Floyd.

Продюсерами альбому стала сама Майлі та Шон Еверетт, який працював над треком "End of the World" разом із Майклом Поллаком, Джонатаном Радо, Максом Морандо, а також з гуртом Alvvays.