Гучний хіт Майлі Сайрус "Flowers" може виявитися плагіатом — відео

На всесвітньо відому американську співачку Майлі Сайрус подали судовий позов щодо порушення авторських прав пов'язаних з її треком "Flowers".

Що відомо про скандал навколо Майлі Сайрус

Як вдалося дізнатися журналістам, до артистки позивається компанія "Tempo Music Investments".

ЇЇ представники стверджують, що пісня Майрус, за яку вона отримала премію "Греммі" — це плагіат.

Йдеться про те, що композиція "Flowers" дуже схожа на хіт 2003 року "When I Was Your Man" відомого співака Бруно Марса.

"Зважаючи на поєднання і кількість подібностей між двома піснями, не можна заперечувати, що "Flowers" не існувало б без "When I Was Your Man", — йдеться в позові. Поширити

Варто звернути увагу на те, що у приспіві пісні "When I Was Your Man" є такі слова:

Що мені слід було купити тобі квіти? І тримати тебе за руку. Мало віддати тобі весь свій час, коли у мене був шанс. Все, чого я хотів — це танцювати. Поширити

Що не так з піснею "Flowers"

Що важливо розуміти, у хіті "Flowers" є слова, які зустрічаються у композиції Бруно Марса.

Я можу купити собі квіти, написати своє ім'я на піску, годинами розмовляти з собою, говорити речі, яких ти не розумієш. Я можу змусити себе танцювати, і я можу тримати себе за руку. Так, я можу любити себе сильніше, ніж ти, — співає Майлі Сайрус. Поширити

Представники компанії, що подала позов, також скаржаться на те, що Бруно не згадується у титрах як автор слів та не згаданий у жодному описі до пісні.