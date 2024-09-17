Гучний хіт Майлі Сайрус "Flowers" може виявитися плагіатом — відео

На всесвітньо відому американську співачку Майлі Сайрус подали судовий позов щодо порушення авторських прав пов'язаних з її треком "Flowers".
Головні тези:
- Пісня “Flowers” дуже схожа на хіт Бруно Марса “When I Was Your Man”.
- Сама Майлі Сайрус не поспішає коментувати цей скандал.
Що відомо про скандал навколо Майлі Сайрус
Як вдалося дізнатися журналістам, до артистки позивається компанія "Tempo Music Investments".
ЇЇ представники стверджують, що пісня Майрус, за яку вона отримала премію "Греммі" — це плагіат.
Йдеться про те, що композиція "Flowers" дуже схожа на хіт 2003 року "When I Was Your Man" відомого співака Бруно Марса.
Варто звернути увагу на те, що у приспіві пісні "When I Was Your Man" є такі слова:
Що не так з піснею "Flowers"
Що важливо розуміти, у хіті "Flowers" є слова, які зустрічаються у композиції Бруно Марса.
Представники компанії, що подала позов, також скаржаться на те, що Бруно не згадується у титрах як автор слів та не згаданий у жодному описі до пісні.
Що цікаво, сама співачка поки не коментувала цей скандал та звинувачення у її бік.
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