Громкий хит Майли Сайрус "Flowers" может оказаться плагиатом — видео

На всемирно известную американскую певицу Майли Сайрус подали судебный иск о нарушении авторских прав, связанных с ее треком "Flowers".
Главные тезисы
- Песня "Flowers" очень похожа на хит Бруно Марса "When I Was Your Man".
- Сама Майли Сайрус не торопится комментировать этот скандал.
Что известно о скандале вокруг Майли Сайрус
Как удалось узнать журналистам, к артистке есть претензии у компании "Tempo Music Investments".
Ее представители утверждают, что песня Майрус, за которую она получила премию "Грэмми" — это плагиат.
Речь идет о том, что композиция "Flowers" очень похожа на хит 2003 года "When I Was Your Man" известного певца Бруно Марса.
Следует обратить внимание на то, что в припеве песни "When I Was Your Man" есть следующие слова:
Что не так с песней "Flowers"
Что важно понимать, в хите "Flowers" есть слова, которые встречаются в композиции Бруно Марса.
Представители компании, подавшей иск, также жалуются на то, что Бруно не упоминается в титрах как автор слов и не упомянут ни в одном описании к песне.
Что интересно, сама певица пока не комментировала этот скандал и обвинение в ее сторону.
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