Громкий хит Майли Сайрус "Flowers" может оказаться плагиатом — видео

На всемирно известную американскую певицу Майли Сайрус подали судебный иск о нарушении авторских прав, связанных с ее треком "Flowers".

Что известно о скандале вокруг Майли Сайрус

Как удалось узнать журналистам, к артистке есть претензии у компании "Tempo Music Investments".

Ее представители утверждают, что песня Майрус, за которую она получила премию "Грэмми" — это плагиат.

Речь идет о том, что композиция "Flowers" очень похожа на хит 2003 года "When I Was Your Man" известного певца Бруно Марса.

Учитывая сочетание и количество сходств между двумя песнями, нельзя отрицать, что "Flowers" не существовало бы без "When I Was Your Man", — сказано в иске. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что в припеве песни "When I Was Your Man" есть следующие слова:

Что мне нужно было купить тебе цветы? И держать тебя за руку. Должен был отдать тебе все свое время, когда у меня был шанс. Все, чего я хотел, — это танцевать. Поделиться

Что не так с песней "Flowers"

Что важно понимать, в хите "Flowers" есть слова, которые встречаются в композиции Бруно Марса.

Я могу купить себе цветы, написать свое имя на песке, часами разговаривать с собой, говорить вещи, которых ты не понимаешь. Я могу заставить себя танцевать, и я могу держать себя за руку. Да, я могу любить себя сильнее, чем ты, — поет Майли Сайрус. Поделиться

Представители компании, подавшей иск, также жалуются на то, что Бруно не упоминается в титрах как автор слов и не упомянут ни в одном описании к песне.