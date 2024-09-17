Громкий хит Майли Сайрус "Flowers" может оказаться плагиатом — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Громкий хит Майли Сайрус "Flowers" может оказаться плагиатом — видео

Майли Сайрус
Читати українською

На всемирно известную американскую певицу Майли Сайрус подали судебный иск о нарушении авторских прав, связанных с ее треком "Flowers".

Главные тезисы

  • Песня "Flowers" очень похожа на хит Бруно Марса "When I Was Your Man".
  • Сама Майли Сайрус не торопится комментировать этот скандал.

Что известно о скандале вокруг Майли Сайрус

Как удалось узнать журналистам, к артистке есть претензии у компании "Tempo Music Investments".

Ее представители утверждают, что песня Майрус, за которую она получила премию "Грэмми" — это плагиат.

Речь идет о том, что композиция "Flowers" очень похожа на хит 2003 года "When I Was Your Man" известного певца Бруно Марса.

Учитывая сочетание и количество сходств между двумя песнями, нельзя отрицать, что "Flowers" не существовало бы без "When I Was Your Man", — сказано в иске.

Следует обратить внимание на то, что в припеве песни "When I Was Your Man" есть следующие слова:

Что мне нужно было купить тебе цветы? И держать тебя за руку. Должен был отдать тебе все свое время, когда у меня был шанс. Все, чего я хотел, — это танцевать.

Что не так с песней "Flowers"

Что важно понимать, в хите "Flowers" есть слова, которые встречаются в композиции Бруно Марса.

Я могу купить себе цветы, написать свое имя на песке, часами разговаривать с собой, говорить вещи, которых ты не понимаешь. Я могу заставить себя танцевать, и я могу держать себя за руку. Да, я могу любить себя сильнее, чем ты, — поет Майли Сайрус.

Представители компании, подавшей иск, также жалуются на то, что Бруно не упоминается в титрах как автор слов и не упомянут ни в одном описании к песне.

Что интересно, сама певица пока не комментировала этот скандал и обвинение в ее сторону.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие песни Евровидения. Jerry Heil и alyona alyona назвали своих фаворитов
Jerry Heil и alyona alyona
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оскандалился использованием песни Бейонсе в предвыборной кампании. В чем дело
Бейонсе
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Это просто вау! Новая версия песни Яремчука "Стожары" покоряет сеть
DANTES

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?