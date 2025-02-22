Манга "Боевой шрам" об украинских военных номинирована на культурную премию в Японии
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Манга "Боевой шрам" об украинских военных номинирована на культурную премию в Японии

манга
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Источник:  online.ua

Манга "Боевой шрам" (Battle Scar) о войне в Украине вошла в финал престижной японской культурной премии имени Тедзуки Осаму.

Главные тезисы

  • Манга “Боевой шрам” о войне в Украине номинирована на престижную японскую культурную премию.
  • В манге собраны истории украинских военных, вдохновением для которых послужили реальные события.

Манга "Боевой шрам" о ВСУ поборется за престижную премию

Об этом сообщает компания Asahi Shimbun.

Автор манги, известный под псевдонимом Курамото Чия, рассказал, что "Боевой шрам" является его дебютной работой, олицетворяющей десять лет стремлений стать художником-мангакой.

В манге собраны разнообразные истории войны в Украине, фрагменты которых автор публиковал в социальных сетях.

Прототип героя манги

Одним из источников вдохновения для создания историй стали украинские военнослужащие, помогавшие автору в сборе материалов. В частности, в манге фигурирует герой с позывным "Шиноби".

В своих комментариях в соцсетях Курамото выразил надежду на то, что мангу могут выдать на украинском языке. Издателем в Японии компания Kadokawa.

Премия, названная в честь выдающегося мангаки Тедзуки Осаму, присуждается за значительные достижения отдельных авторов и коллективов в сфере манги, опубликованной в Японии.

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