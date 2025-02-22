Манга "Боевой шрам" об украинских военных номинирована на культурную премию в Японии

Манга "Боевой шрам" (Battle Scar) о войне в Украине вошла в финал престижной японской культурной премии имени Тедзуки Осаму.

Манга "Боевой шрам" о ВСУ поборется за престижную премию

Об этом сообщает компания Asahi Shimbun.

Манга «Бойовий шрам» про війну в Україні увійшла до фіналу престижної японської премії імені Тедзуки Осаму.



У творі @kobayashi_niki розповідає кілька історій про події російсько-української війни. Зокрема, там фігурує український військовий з позивним «Шинобі». pic.twitter.com/jJVcrawYFU — ҐРУНТ (@grntmedia) February 22, 2025

Автор манги, известный под псевдонимом Курамото Чия, рассказал, что "Боевой шрам" является его дебютной работой, олицетворяющей десять лет стремлений стать художником-мангакой.

В манге собраны разнообразные истории войны в Украине, фрагменты которых автор публиковал в социальных сетях.

Прототип героя манги

Одним из источников вдохновения для создания историй стали украинские военнослужащие, помогавшие автору в сборе материалов. В частности, в манге фигурирует герой с позывным "Шиноби".

В своих комментариях в соцсетях Курамото выразил надежду на то, что мангу могут выдать на украинском языке. Издателем в Японии компания Kadokawa.

Премия, названная в честь выдающегося мангаки Тедзуки Осаму, присуждается за значительные достижения отдельных авторов и коллективов в сфере манги, опубликованной в Японии.